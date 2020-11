Kreisausländerbeirat wirbt für Aufnahme Geflüchteter

Wegen der Corona-Pandemie lud der Ausländerbeirat zum digitalen Pressegespräch. Foto: Zielinski

KREIS GIESSEN - "Wir haben im Landkreis Gießen genügend Platz, um Menschen aus Moria aufzunehmen", betonte Tim van Slobbe, Vorsitzender des Kreisausländerbeirates im Rahmen eines virtuellen Pressegesprächs in der vergangenen Woche. Im Hinblick auf die "menschenunwürdige Situation" von Moria 2 sei eine Dringlichkeit unbestreitbar.

Eine endgültige Entscheidung, ob und wie viele Menschen aufgenommen werden könnten, obliege allerdings dem Parlament. Ein erster Dringlichkeitsantrag, Menschen aus Moria aufzunehmen, sei mit einer Zweidrittelmehrheit abgelehnt worden, bedauerte van Slobbe. Eine weitere Abstimmung habe aufgrund der Corona-Pandemie bisher noch nicht stattgefunden.

"Am 1. Juli dieses Jahres ist der Landkreis Gießen der Seenotrettung 'Sicherer Hafen' beigetreten und hat damit seine Bereitschaft erklärt, Flüchtlinge zu unterstützen", gab der Vorsitzende zu bedenken. Aktuell seien 330 Betten im Landkreis frei. "Jeder Mensch, dem wir helfen aus Moria raus zu kommen, ist ein Gewinn", unterstrich auch Teresa Gimbel, Fallmanagerin für Geflüchtete (WIR).

"Corona hat mit Migrationshintergrund nichts zu tun", betonte Istayfo Turgay, ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter. Es gäbe keine Erhebung, die besage, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe häufiger von einer Infektion betroffen sei. Dennoch würden Großfamilien mit Migrationshintergrund oftmals stigmatisiert. Markéta Roska (Geschäftsführung Ausländerbeirat) schilderte in diesem Zusammenhang einen Vorfall, bei dem Menschen auf das Übelste beschimpft worden seien, weil sie ihre Maske einen Moment zu spät aufsetzten.

Van Slobbe und Turgay riefen zu einer regen Beteiligung an den Wahlen zum Ausländerbeirat am 14. März 2021 auf. Endlich sei auf einen langen Wunsch des Ausländerbeirates, die Wahl am gleichen Tag wie die Kommunalwahl zu legen, eingegangen worden. Von der zeitgleichen Wahl erhofft man sich mehr Aufmerksamkeit und damit verbunden eine höhere Wahlbeteiligung.

Die Ausländerbeiräte in Hessen werden von der ausländischen Bevölkerung direkt gewählt. In allen Gemeinden, in denen mehr als 1000 ausländische Einwohner gemeldet sind, kann die Wahl alle fünf Jahre durchgeführt werden. Allerdings können sich die Kommunen seit der umstrittenen Änderung der Hessischen Gemeindeordnung im Mai dieses Jahres auch dafür entscheiden, eine benannte "Integrationskommission" anstelle eines demokratisch gewählten Ausländerbeirats einzurichten. Dies wird von der agah (Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen) allerdings als "integrationspolitischer, aber auch partizipativer Rückschritt gesehen.

Derzeit ist man nach Auskunft von Roska dabei, die Listen zu bilden, die bis zum 4. Januar eingereicht werden müssen. Ziel soll es sein, im Vorfeld Informationsveranstaltungen in Kooperation mit anderen Ausländerbeiräten in der Region oder mit dem Freiwilligenzentrum anzubieten.

Hierbei erhofft man sich auch die Hilfe erfahrener Kommunalpolitiker als "Brückenbilder". Neben eifrigen Wählern freut sich der Ausländerbeirat auch über engagierte Kandidaten. Weitere Informationen unter www.agah-hessen.de/wahl2021.