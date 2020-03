Kreisausländerbeirats-Chef Van Slobbe: Gesetzentwurf überdenken

Auch die Ausländerbeiräte Mittelhessens wenden sich mit diesem Logo gegen Kommissionen, die das Land als Alternative zu den Ausländerbeiräten zulassen will. Foto: Ausländerbeirat Hessen

Kreis Giessen (red). Die Ausländerbeiräte der Stadt Gießen und Marburg sowie des Kreises Gießen wenden sich an den Hessischen Landtag, der seine Plenarwoche in diese Woche aufgrund der Pandemie auf einen halben Tag verkürzt hat. Sie bitten, ein Vorhaben zu überdenken, die Hessischen Gemeindeordnung am heutigen Dienstag so zu ändern, dass anstatt der Wahl von Ausländerbeiräten alternativ auch Kommissionen gebildet werden können. Die bestehenden gewählten Beiräte befürchten, dass die Kommunen die Kommissionen bevorzugen, anstatt wählen zu lassen.

Das Plenum tage nur, um dringend notwendige Beschlüsse zu fassen und Vorhaben zu beschließen, die unstrittig sind. Die Koalition aus CDU und Grünen nutzten die Situation aus, um die höchst umstrittene Optionsregelung, die Kommunen ermöglicht, ihre Ausländerbeiräte abzuschaffen, schnell durchzuwinken. Dadurch würden vollendete Tatsachen geschaffen, die über die Pandemie hinaus fatale Auswirkungen haben würden, betont der Vorsitzende der Kreisausländerbeirates, Tim van Slobbe, in einer Pressemitteilung.

In der Sitzung des Innenausschuss am 12. März sei dieses Vorhaben bereits deutlich geworden. Warnungen und Bedenken der Ausländerbeiräte, verschiedener gesellschaftlicher Organisationen und Verbände, von Bürgermeistern, der demokratischen Opposition im Landtag und sogar des eigenen Parteirates der Grünen wurden nicht gehört, in der Debatte nicht berücksichtigt, geschweige denn umgesetzt.

Das zeige, wie CDU und Grüne Politik machten und was ihnen die Änderung der Hessischen Gemeindeordnung auch auf kommunaler Ebene erleichtern soll: das Durchregieren, ohne Minderheitenmeinungen berücksichtigen zu müssen.

Wer ein solches Politikverständnis habe, dem sei eine weitgehend autonome Minderheitenvertretung wie die Ausländerbeiräte lästig, so van Slobbe.

Dabei stellten sie eine echte demokratische Errungenschaft dar, die es zu stärken und zu unterstützen gelte. Ein fatales Signal werde vom Hessischen Landtag ausgehen, wenn der Gesetzesentwurf ohne Änderungen durchgewunken und die demokratischen Rechte der Migrant dadurch massiv eingeschränkt würden. Sie seien die Menschen, die vom aktuellen Rassismus, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus Deutschlands sehr schwer getroffen seien. Solidarität sehe anders aus. An die regierenden Fraktionen des Hessischen Landtages appellierten daher die heimischen Ausländerbeiräte: "Überdenken Sie Ihr Vorhaben und treten Sie endlich in einen echten Dialog mit uns ein.". Zeynal Sahin, Goharik Gareyan und Tim van Slobbe haben den Aufruf für den Ausländerbeirat der Universitätsstädte Gießen und Marburg sowie den Landkreis Gießen unterzeichnet.

Hessen sollkünftig das einzige Bundesland sein, in dem es in allen Gemeinden mit mehr als 1000 ausländischen Einwohnern zwingend eine Vertretung ausländischer Mitbürger geben soll - entweder wie bisher durch einen gewählten Ausländerbeirat oder neu durch eine beim Gemeindevorstand angesiedelte Integrationskommission.