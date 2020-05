Kreisfeuerwehrtag in Queckborn abgesagt

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). In diesem Jahr wird es keinen Kreisfeuerwehrtag geben. Wegen der Corona-Pandemie sind Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August untersagt. Deshalb haben der Kreisfeuerwehrverband und der mitveranstaltende Verein der Freiwilligen Feuerwehr Queckborn den Traditionstermin abgesagt. Nun konzentrieren sich die Vorbereitungen auf das Jubiläumsjahr 2021.

Der Kreisfeuerwehrtag ist der Höhepunkt des Jahres für viele Einsatzkräfte. Die Queckbörner hatten sich mit großem Engagement auf die beiden Festtage mit erwarteten rund 2500 Besuchern am 16. und 17. August vorbereitet. „Wir sind natürlich sehr traurig über die aktuelle Situation und die damit verbundene Absage. Mit der Ausrichtung vom Kreisfeuerwehrtag hatten wir die Möglichkeit gesehen, unseren Ort und die Feuerwehr Queckborn in den Mittelpunkt des Feuerwehrkalenders der Feuerwehren im Landkreis zu rücken“, sagte Vorsitzender Jan Erb in einer Pressemitteilung.

„Dorfrocker“-Konzert

Stattdessen wird es am Samstag, 7. August 2021, als Ersatz ein Konzert mit den „Dorfrockern“ im Zelt hinter dem Feuerwehrhaus geben. Für Sonntag ist ein zünftiger Frühschoppen vorgesehen, zu dem die Ehren- und Altersabteilungen des Kreisfeuerwehrverbandes eingeladen werden.

Michael Klier, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, dankte dem Organisationsteam der Feuerwehr Queckborn. Er wolle sie zugleich ermutigen, auch zukünftig solche großen und öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen für die Feuerwehren im Landkreis auszurichten. „Der Kreisfeuerwehrtag hat eine große Bedeutung, sowohl für die Feuerwehren als auch für die anderen Hilfsorganisationen im Landkreis. Zudem stärkt er den Zusammenhalt in der ausrichtenden Feuerwehr“, ergänzte Karl-Ludwig Reinhardt, Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Kreisfeuerwehrverbandes.

Jubiläum in Laubach

Der nächste Kreisfeuerwehrtag findet am 12. Juni 2021 in Laubach statt. Hier feiert die Freiwillige Feuerwehr Laubach ihr 100-jähriges Bestehen und der Kreisfeuerwehrverband seinen 75. Geburtstag. „Die Planungen für unser Jubiläumsjahr 2021 laufen bereits auf Hochtouren. Wir möchten noch nicht zu viel verraten, aber es werden großartige Aktionen und Veranstaltungen dabei sein“, kündigte Michael Klier zum Schluss der Pressemitteilung an.