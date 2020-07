"Kreislöwe" für Heuchelheimer Ludwig Rinn

Landrätin Kerstin Fründt hat den Heuchelheimer Ludwig Rinn mit dem "Kreislöwen" des Landkreises Marburg-Biedenkopf geehrt. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Heuchelheim (red). Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat den Heuchelheimer Ludwig Rinn mit dem "Kreislöwen" geehrt. Gewürdigt werden damit die langjährigen Verdienste Rinns um den Erhalt und die Präsentation des künstlerischen Werks von Otto Ubbelohde. Landrätin Kirsten Fründt überreichte die Auszeichnung im ehemaligen Wohn- und Atelierhaus des in Marburg geborenen Künstlers in Lahntal-Goßfelden.

Rinn ist Wegbereiter und Initiator der 1994 gegründeten Otto-Ubbelohde-Stiftung und hat sich bereits seit Ende der 1970er Jahre intensiv mit Ubbelohde beschäftigt. 450 Illustrationen des Künstlers wurden 2018 als national wertvolles Kulturgut anerkannt.

Ludwig Rinn habe sich als erster und bislang einziger Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Otto-Ubbelohde-Stiftung nicht nur für das Werk des Malers, Radierers und Illustrators, sondern auch für das museal genutzte Otto-Ubbelohde-Haus in Goßfelden engagiert, lobte Landrätin Fründt. Er sei bereits seit 26 Jahren mit großem Engagement ehrenamtlich als Vorsitzender des Stiftungsvorstands aktiv. "Die Otto-Ubbelohde-Stiftung und das Otto-Ubbelohde-Haus stehen damit auch für das Lebenswerk von Ludwig Rinn", betonte die Landrätin.

Das Vorhaben, Ubbelohdes Werke im Atelierhaus in Goßfelden, eines der wenigen erhaltenen Atelierhäuser aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts, der Öffentlichkeit zu präsentieren, habe 1999 vor allem dank seines Einsatzes realisiert werden können. Ihm sei es auch zu verdanken, dass sowohl die Stiftung als auch das Otto-Ubbelohde-Haus erfolgreich arbeiten können. Auch mit privaten finanziellen Mitteln unterstütze er Stiftung und Haus von Beginn an in nicht unerheblichen Maße.

Aufgabe der Stiftung, so die Landrätin, sei es, den künstlerischen Nachlass Ubbelohdes der Öffentlichkeit bekannt zu machen, ihn zu erhalten und zu pflegen. "Ludwig Rinn ist die Triebfeder dieser Stiftung", unterstrich Fründt. Rinn wuchs in Gießen auf, studierte Jura und Kunstgeschichte in München. In den 1980er Jahren gab er am Kunstgeschichtlichen Instituts der Justus-Liebig Universität Gießen Seminare zu Ubbelohde. Seit 1990 war er auch als Dozent an der Uni Koblenz-Landau tätig. Rinn ist der Sechste, dem der "Kreislöwe" verliehen wurde.