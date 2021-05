Kreisschülerrat: Fokus auf Psyche legen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Kreisschülerrat fordert, dass nach der langen Zeit des Distanzunterrichts der Schwerpunkt auf die psychische Gesundheit der Schüler gelegt und nicht auf die Leistungsbewertung. Nach Wiederaufnahme des Wechselbetriebs wurde bereits eine Vielzahl an Klausurenterminen festgelegt. Die psychische Gesundheit der Schüler werde abermals vernachlässigt, beklagt Kreisschulsprecher Christoph Bonarius in einer Pressemitteilung.

Der Kreisschülerrat fordert, dass der Fokus nun auf die durch die Pandemie entstandenen Probleme bei den Schülern gelegt werden müsse. Nur die im Präsenzunterricht behandelten Themen sollten in die Leistungsbewertung einfließen.

„Macht uns sprachlos“

„Das aktuelle Konzept, so weiterzumachen, als wäre nichts gewesen, macht uns sprachlos. Wir brauchen jetzt psychische Betreuung und Aufarbeitung der vergangenen Wochen für die Schüler, die es benötigen. Uns jetzt direkt wieder vor eine Vielzahl von Klausuren zu stellen, führt zu nur noch mehr Stress und verschärft die aktuellen Probleme für einige enorm. Man sollte hierbei nicht vergessen, dass die gesamte Zeit bereits Leistungsdruck vorherrschte, da der Distanzunterricht und die dort bearbeiten Aufgaben stets beurteilt wurden“, betont der 17-Jährige.

Die Beurteilung des vergangenen Distanzunterrichts sei unverständlich. Im ersten Lockdown durfte dieser Zeitraum – auch unter Anbetracht der Chancengerechtigkeit – nicht beurteilt werden. Das hat sich mit der jüngsten Novellierung des Schulgesetzes geändert. Die Methoden und didaktischen Mittel blieben jedoch stets die Gleichen.

„Es ist nicht nur verblüffend, sondern auch suspekt. Die größte Neuerung zum Distanzunterricht vom ersten und zweiten Lockdown war, dass die Videokonferenzen deutlich seltener abgestürzt sind. Inhaltlich oder methodisch war für uns leider nichts Neues dabei, außer, dass jetzt mit jeder abgegeben Aufgabe immer der direkte Leistungsdruck einer Benotung einherging“, beklagte Bonarius.

Nur für die Hauptfächer

Einige Lehrer hätten zwar Verständnis für die aktuelle Situation gezeigt, doch es gebe einen klaren Handlungsrahmen. „Leistungserhebung ist wichtig, das steht außer Frage, aber nach so langem Distanzunterricht bedarf es keiner Klausur mehr in jedem Fach. Wenn es Fächer gibt, in denen Klausuren noch vor den Sommerferien geschrieben werden müssten, dann sollten es für die Klassen sieben bis zehn nur die Hauptfächer sein“, heißt es abschließend.