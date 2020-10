Kreisschülerrat fordert Lösung

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Kreisschülerrat Gießen beklagt in einer Pressemitteilung die „maßlos überfüllten Schulbusse“ im Landkreis. Dies sei in der heutigen Zeit nicht nur ein Problem des Komforts, sondern vor allem auch eine Gefahr für die Gesundheit.

Maskenpflicht bis zu den Klassenräumen, Hände waschen oder desinfizieren oder Abstand halten, bedeute einen gewissen Schutz. Doch für viele Schüler gebe es weitere Kontaktstellen. Sie fahren nämlich am Morgen mit dem ÖPNV zur Schule und auf gleichem Wege wieder nach Hause. In den Bussen treffen Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Klassen und Stufen aufeinander. Die 1,50 Meter Abstand könne dort keiner mehr einhalten und laut Kreisschülerrat wird von vielen Fällen berichtet, dass während der Fahrt die Mund-Nasen-Bedeckung abgesetzt werde.

„Besonders schwierig ist es für diejenigen, die einer Risikogruppe angehören, aber aus Angst, Unterrichtsinhalte zu verpassen, trotzdem in die Schule gehen. Dazu kommt, dass in der Regel niemand die Abstände in den Bussen kontrolliert, was in den meisten Fällen platztechnisch so oder so nicht realisierbar wäre, oder dass der Mund-Nasen-Schutz getragen wird“, erklärte der Kreisschulsprecher Christoph Bonarius. „In der Schülerschaft gibt es besonders zwei Ansichten. Die einen, die sich wegen des Virus sorgen und diejenigen, die der Problematik keine besondere Priorität beimessen und das Tragen der Maske auf dem Schulhof – dort wo es kontrolliert wird – akzeptieren, aber in einigen Fällen auch darauf verzichten. In den Schulbussen stellt das eine besondere Problematik dar, da dort die Luft nicht besonders gut zirkuliert und man in der Regel direkt nebeneinandersteht. Dass es dafür einer Lösung bedarf, lässt sich sicherlich nicht in Abrede stellen“, erklärte Bonarius abschließend.