Kreisschülerrat fordert mindestens einen Präsenztag pro Woche

Mindesstens einen Präsenztag pro Woche fordert der Kreisschülerrat.

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Heute hätte eigentlich der Unterricht an den Schulen in der Region wieder beginnen sollen. Der Landkreis Gießen gab jedoch am vergangenen Donnerstag bekannt, dass in der ersten Woche nach den Osterferien im gesamten Landkreis kein Präsenzunterricht stattfinden wird. Die einzige Ausnahme stellen Abschlussklassen dar. Für Grundschulen und die Klassen 5 und 6 ist eine Notbetreuung eingerichtet worden.

"Wir begrüßen die Maßnahmen, die zum Schutz der Schüler getroffen werden, aber es kann nicht sein, dass wir nach über einem Jahr nach der ersten kompletten Schulschließung beinahe wieder am gleichen Punkt stehen. Wir sind enttäuscht über die immer wieder gleichen Maßnahmen. Die Politik reagiert lediglich auf die immer gleichen Situationen, anstatt Prävention zu leisten.", meldete sich jetzt der Kreisschulsprecher Christoph Bonarius (11. Klasse) zu Wort.

"Wir fordern ein Minimum für alle von mindestens einem Präsenztag pro Woche, um zumindest einen kleinen Schritt gegen die Vereinsamung der Schülerinnen und Schüler zu Hause zu unternehmen. Die Schule ist nämlich nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein Ort der sozialen Begegnung, besonders in der aktuellen Situation", so der 17-Jährige.

Die Pandemie dauere nun mehr als ein Jahr lang an, begleite die Schülerinnen und Schüler und wirke sich auch stark auf deren Psyche aus. Seit Beginn der Pandemie seien noch keine umfangreichen Maßnahmen für das Wohl der Schülerinnen und Schüler ergriffen worden. Ein Großteil der Mädchen und Jungen an den Schulen fühle sich allein und gestresst. Dies belege auch eine Studie der Bertelsmann-Stiftung.

"Damit alle Schüler, die möchten, zumindest einen kleinen Teil des verpassten Unterrichtsinhalts aufholen können, unterstützen wir auch die Forderung für das Angebot einer freiwilligen Sommerschule", heißt es in der Stellungnahme des Kreisschülerrats weiter.

Im Übrigen fehle nach wie vor die pädagogische Komponente des Unterrichts während des Distanzunterrichts völlig. Ein Präsenztag würde den Lehrerinnen und Lehrern zumindest einmal pro Woche die Möglichkeit geben, pädagogisch aktiv zu werden, und den Schülern ein bisschen mehr Struktur geben. "Didaktische Konzepte für den Distanzunterricht sind uns auch noch nicht bekannt", machte Bonarius deutlich.

Besonders bemängeln wir die Kommunikation der Kommunalpolitik. "Eine transparente Kommunikation und besonders eine Einbindung von uns als Kreisschülervertretung bei den Besprechungen bezügliche der Schulen wäre wünschenswert gewesen. Die Aussage, dass kommende Woche kein Präsenzunterricht stattfinden wird, hätte auch früher getroffen werden können. Bei all diesen Maßnahmen, Schulen auf, Schulen zu, führt diese Planlosigkeit und die Kurzfristigkeit mancher dieser Entscheidungen für nur noch mehr Verwirrung unter den Schülerinnen und Schülern", bemängelt Bonarius. "Konkrete Handlungsstrategien suchen wir weiterhin vergeblich." Foto: Bonarius