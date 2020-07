Kreisstraße 394 wird zwischen Salzböden und Abzweig Schmelzmühle saniert

Bernd Marquordt von Hessen Mobil, Erste Kreisbeigeordnete Christiane Schmahl, Lollars Bürgermeister Bernd Wieczorek und Franziska Segieth (Sachbearbeiterin für Kreisstraßen in der Kreisverwaltung, v.l.) informierten über die Sanierung der Straße zwischen Salzböden und dem Abzweig zur Schmelzmühle. Foto: Böhm

Kreis Giessen. "Ich will alles dafür tun, dass es innerhalb des nächsten halben Jahres eine Entscheidung gibt", erklärte die Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl (Grüne) zum Dauerbrenner "Sanierung der Waldhausstraße zwischen Krofdorf-Gleiberg und Salzböden". Sie wolle eine Lösung im Konsens und dass für den Abschnitt zwischen Krofdorf und Forsthaus im Kreishaushalt 2021 Geld bereitgestellt wird. Das ist aber beides noch nicht sicher. Nun wird ab Montag, 3. August, auf der langen Kreisstraße 394 zunächst der Abschnitt zwischen Salzböden und dem Abzweig zur Schmelzmühle saniert. Bei einem Pressetermin wurden Details vorgestellt.

2,2 Kilometer

Es geht nur um 2,2 Kilometer, aber bereits dafür muss der Landkreis rund 517 000 Euro ausgeben. Derzeit bietet die Strecke einen Mix aus massiven Netzrissen, Durchbrüchen und Schlaglöchern, die punktuell bis in den Untergrund reichen. Die Dicke der Asphaltschicht schwankt nach Angaben von Bernd Marquordt, Kreisstraßenbeauftragter bei Hessen Mobil, zwischen 2,5 und elf Zentimetern. Die Schicht wird abgeschält und durch eine acht Zentimeter dicke Asphalttragschicht und vier Zentimeter Asphaltdeckschicht ersetzt. Zudem ist vorgesehen, die Straßenbankette zu erneuern und die Entwässerungsmulden neu zu profilieren. Und schließlich werden an der alten Gewölbebrücke am Ortsausgang von Salzböden - sie stammt laut Marquordt von 1751 - die Mauerwerksfugen und die Fahrbahn saniert. In diesem Zuge wird auch der seit Langem fehlende Poller ersetzt. Zwei Monate Bauzeit sind vorgesehen.

Folglich ist die Kreisstraße in diesem Abschnitt bis Ende September voll gesperrt. Die Schmelzmühle ist in dieser Zeit nur über Krofdorf-Gleiberg zu erreichen - über den Teil der Straße, der in einem noch schlechteren Zustand ist. Deshalb wird Hessen Mobil in der Zeit von Montag, 27., bis Freitag, 31. Juli, die größten Schlaglöcher mit Asphalt auffüllen lassen, um die Verkehrssicherheit dieser Umleitungsstrecke zu erhöhen.

Lollars Bürgermeister Dr. Bernd Wieczorek (parteilos) freut sich über die "deutliche Verbesserung" der Strecke zwischen Salzböden und dem Abzweig zur Schmelzmühle. "Der Untergrund hat sich 100 Jahre gesetzt, da wäre es falsch, in die Tiefe zu gehen", meinte er zur geplanten Sanierung. Marquordt ergänzte, dass der Abschnitt gemäß aktueller Richtlinien eigentlich komplett neu gebaut werden müsse, aber das wäre nicht wirtschaftlich.

Für den Bürgermeister bedeutet die Baumaßnahme nach der Sanierung der Ortsdurchfahrt vor sieben Jahren nun einen Abschluss. "Ich bin seit fast zehn Jahren an dem Thema dran und freue mich, dass der Kreis die Entscheidung getroffen hat."

Marquordt berichtete, dass die Schmelzmühle an den Wochenenden auch von Salzböden aus mit dem Fahrrad erreichbar sein soll. Dies sei mit der Baufirma vereinbart worden.

Komplizierter

So sieht der Plan für den einfacheren Teil der Kreisstraße aus. Komplizierter ist der längere Abschnitt durch den Krofdorfer Forst. Schmahl beteuerte erneut, dass der Bereich zwischen Krofdorf-Gleiberg und dem Forsthaus im gleichen Baustandard saniert werden solle. Aktuell werde in der Kreisverwaltung der Haushalt für 2021 aufgestellt und ihr Wunsch sei, dass für diesen Abschnitt Geld bereitgestellt wird. Die geschätzten Kosten liegen bei rund einer Million Euro. Angesichts der Corona-Pandemie gebe es aber finanzielle Ausfälle beim Kreis, sodass es letztlich eine politische Entscheidung sei, die Sanierung im Etat zu verankern. Wenn die Straße dann in Ordnung ist, soll sie in die Trägerschaft der Gemeinde Wettenberg übergeben werden. Genauso soll die Stadt Lollar den sanierten Abschnitt Salzböden-Schmelzmühle übernehmen. Der Bürgermeister sieht gute Chancen für eine Zustimmung im Parlament. Zuvor würde die K 394 ihren Status als Kreisstraße verlieren und zukünftig als Gemeindestraße eingestuft. Darüber muss auch Konsens erzielt werden. "Diese Dinge sind nicht einfach. Niemand übernimmt gerne die Baulast für eine Straße. Aber laut dem Hessischen Straßengesetz ist es keine Kreisstraße", betonte die Erste Kreisbeigeordnete.

Hessen Forst soll im Idealfall den mittleren Abschnitt zwischen Forsthaus und der Schmelzmühle übernehmen - als Fahrradweg. Für Autos würde die Strecke am Forsthaus beziehungsweise von der anderen Seite am Abzweig zur Schmelzmühle enden.

Komplexer ist auch die Frage, wie der Fahrradweg aussieht. Hessen Forst bevorzuge einen Ausbau mit wassergebundener Decke, denn dann könne man selbst Reparaturen erledigen. Weniger Bereitschaft gebe es zur Übernahme eines Radwegs aus Beton oder Asphalt, dann müssten Firmen beauftragt werden. Offen sei auch die Frage, ob es für den Bau des Radweges Fördergelder gibt. Dabei helfe, dass er im Radwegekonzept des Landkreises vorhanden sei, das dem Kreistag bald vorgelegt werden soll. Und vor all dem muss der Kreis erneut investieren. Die Kosten für das Entfernen der Teerdecke und das Schottern hatte Schmahl kürzlich im Kreistag mit 680 000 Euro beziffert.

Kleiner Gag am Rande: Nur 1,2 der 2,2 Kilometer, die jetzt saniert werden sollen, liegen auf Lollarer Gemarkung. Der Rest gehört, wie auch die lange Strecke durch den Krofdorfer Forst, zu Wettenberg.