Kreistag im Landkreis Gießen will nicht nur Hilfskräften Rücken stärken

Den Kreistag soll am Montag eine Resolution passieren, in der Rettungs-, Feuerwehr-, Polizei- und Ordnungskräften der Rücken gestärkt werden soll.

Kreis Giessen (ee). Unter dem Vorsitz des Vizechefs des Kreis-Haupt- und Finanzausschusses, Udo Schöffmann (CDU), wurde einstimmig eine "Resolution pro Rettungs-, Feuerwehr-, Polizei- und Ordnungskräfte" dem Kreistag zur Annahme empfohlen. Aufgrund der Resolution sollen jegliche Formen von Beleidigungen, Bedrohungen und tätlichen Angriffen gegenüber Einsatzkräften verurteilt werden.

Zudem wird einer Pauschalverurteilung von Einsatzkräften entschieden entgegengetreten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei und Ordnungsämter würden die aktive öffentliche Unterstützung brauchen. Mit der Resolution soll diese Unterstützung und der Dank gegenüber den Einsatzkräften zum Ausdruck gebracht werden. Sollte es zu einem Fehlverhalten einzelner Einsatzkräfte kommen, müsse dies im Interesse aller Einsatzkräfte mit Nachdruck juristisch aufgearbeitet werden, um Fehlentwicklungen und Pauschalverurteilungen entgegenzutreten. Ursprünglich hatte die AfD-Fraktion um Karl Heinz Reitz hier eine Resolution "Pro Polizei" beantragt. Seitens der CDU wurde diese erweitert und fand auch die breite Zustimmung. Hillgärtner zollte der CDU "sportliche Anerkennung" und auch Scherer lobte "die Formulierung ist genau richtig".

Ebenfalls einstimmig wurde der CDU-Antrag zur Einführung einer Einwohnerfragestunde dem Kreistag zur Annahme empfohlen. "Wir wollen ein neues Format schaffen, mit dem sich Bürger über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg an alle Entscheidungsträger im Landkreis wenden können", erläuterte Christopher Lipp den Antrag seiner Fraktion. Der Antrag sieht vor, dass vor der Eröffnung der öffentlichen Kreistagssitzungen mit Ausnahme der Sitzungen, in denen die Beratung des Haushalts stattfinden, den Bürgern 30 Minuten zu Fragen des Landkreises zur Verfügung stehen. Bei den Angelegenheiten muss es sich um solche handeln, die in den eigenen Wirkbereich des Landkreises fallen.

Die Erste Kreisbeigeordnete und Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) erläuterte, dass das alte Grundschulgebäude in Krofdorf-Gleiberg in diesem Jahr nicht mehr abgerissen werde. 300 000 Euro sollen in die Grundschule Lollar gesteckt werden. Hier müssen Mensa- und Betreuungsbereich ausgelagert werden. Um die hohen Kosten für Containeranmietungen zu vermeiden, sollen zwei ehemalige Flüchtlingsmodule in Holzbauweise von der Diebsturmschule Grünberg versetzt werden. Eine baldige Umsetzung liege auch im Interesse der Grünberger Schule, da der Schulhof in diesem Bereich wiederhergerichtet werden soll. Weitere 300 000 Euro, die in Krofdorf-Gleiberg vorgesehen waren, sollen in diesem Jahr in zusätzliche Schulbusfahrten investiert werden (unsere Zeitung berichtete).

Für die Sanierung der Willy-Brandt-Berufsschule in Gießen wurden überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 3,5 Millionen Euro einstimmig zur Annahme empfohlen. Der neue Bauzeitenplan sieht bereits in diesem Jahr den Abbruch-, Rohbau- und Technikgewerke vor. Hier waren für die fünf Millionen Euro teure Maßnahme lediglich 1,5 Millionen Euro im diesjährigen Haushalt vorgesehen. Zurückgezogen hat die AfD-Fraktion ihren zuvor bereits ausführlich im Sozialausschuss diskutierten Antrag zur Einsetzung einer Integrationskommission statt Kreisausländerbeirat (unsere Zeitung berichtete).

Abschließend teilte Landrätin Anita Schneider (SPD) mit, dass das hessische Finanzministerium dem Landkreis mitgeteilt hat, dass der Landkreis aus dem Entschuldungsprogramm "Kommunaler Schutzschirm Hessen" entlassen wurde.

Zur Finanzierung des Neubaus des gemeinsamen Gefahrenabwehrzentrums von Stadt und Landkreis Gießen wurde für den ersten Bauabschnitt (Rohbau) ein Darlehen in Höhe von fünf Millionen Euro mit einem Zinssatz von 0,05 Prozent und einer Laufzeit von 20 Jahren aus dem hessischen Investitionsfonds genehmigt.