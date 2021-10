Kreistag signalisiert: Wir nehmen Flüchtlinge aus Afghanistan auf

Der Kreistag hat sich bereit erklärt, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, die vor den Taliban flüchten. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Der Kreistag hat die Bereitschaft des Landkreises Gießen signalisiert, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, die vor den Taliban und den damit verbundenen Verbrechen, Menschenrechtsverletzungen und der Unterdrückung fliehen. Das ist der Hauptpunkt eines Dringlichkeitsantrages des SPD, den der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat.

Der Kreisausschuss soll gegenüber Bund und Land darstellen, dass der Landkreis bereit ist, zusätzlich Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. Der Kreistag erklärt zudem seine Solidarität mit hier lebenden Afghanen, die sich um ihre Familien und Freunde sorgen. Und schließlich wird an Bundes- und Landesregierung appelliert, alles dafür zu tun, dass soviele Menschen wie möglich der Herrschaft der Taliban entkommen können.

Der Antrag war umstritten. Für jeden der vier einzelnen Punkte stimmten neben der SPD die Grünen, "Gießener Linke" und "Die Vraktion". Die AfD war durchgängig beim Nein. Die CDU stimmte zweimal mit Nein, ansonsten enthielt sie sich, dies galt durchgängig für FDP und auch für die Freien Wähler. Ein Teil der FW stimmte für die Bereitschaft zur Aufnahme.

Melanie Haubrich (SPD) forderte dazu auf, gegenüber Menschen in Not solidarisch zu sein. Klaus-Dieter Grothe (Grüne) dankte der SPD, die den Grünen-Antrag aus dem Gießener Stadtparlament aufgegriffen hatte. "Entweder wir helfen oder wir haben nächstes Jahr die Situation an den Außengrenzen wie 2015." Tobias Breidenbach (CDU) zweifelte daran, dass der Kreistag eine Lösung finden könne. Die Bereitschaft zur Aufnahme sei bereits mit dem Beitritt zum Bündnis "Sichere Häfen" signalisiert worden. Deshalb sei der Antrag "überflüssig". "Wir leiden mit den Menschen in Afghanistan, aber wir reden über Dinge, die andere verschuldet haben", erklärte Johannes Zippel (FW). Stefan Walther ("Gießener Linke") betonte, dass es nicht nur um die Ortskräfte, sondern um alle gehe, die flüchten müssten. Landrätin Anita Schneider (SPD) berichtete von steigenden Flüchtlingszahlen. Es werde geprüft, neue Gemeinschaftsunterkünfte anzumieten.