Kreisvorsitzende Vanessa Rücker bestätigt

KREIS GIESSEN - (red). Vanessa Rücker bleibt Vorsitzende der Jungen Liberalen im Kreis Gießen. Dies ergaben die Wahlen bei der Kreismitgliederversammlung in Kleinlinden.

„Im zu Ende gehenden Superwahljahr haben wir zwei hervorragende Ergebnisse eingefahren: im Bund und in Gießen – mit uns ist zu rechnen“, erklärte Rücker in einer Pressemitteilung. „Nun gilt es, an die gute Arbeit dieses Jahres anzuknüpfen und die Früchte zu ernten. Wir wollen uns noch breiter aufstellen, Strukturen stabilisieren und unsere Arbeit weiter professionalisieren.”

Komplettiert wird ihr Team durch den stellvertretenden Vorsitzenden für Programmatik, Tobias Bachmann, die stellvertretende Vorsitzende für Organisation, Leonie Schikora, den stellvertretenden Vorsitzenden für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Jan-Lukas Gescher, Schatzmeister Nikolai Davydov und die Beisitzer Luca Sesterhenn, David Geßner und Daniel Klassen.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir die hochgesteckten Ziele mit diesem Team aus alten und neuen Gesichtern erreichen“, erklärte die Vorsitzende. Sie dankte den Mitgliedern des vorherigen Vorstands für deren Engagement.