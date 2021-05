Kritik an Personalplänen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Fraktion „Gießener Linke“ hat Pläne der neuen Kreiskoalition, die Stelle eines weiteren hauptamtlichen Kreisbeigeordneten zu schaffen, in einer Pressemitteilung kritisiert. Gleichzeitig herrscht Unverständnis darüber, dass die Zahl der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten von 16 auf zwölf reduziert werden soll. In der Folge wären die neuen Gruppierungen „Die Partei“ und „Volt“ nicht im Kreisausschuss, der Regierung des Landkreises, vertreten. Sie haben derweil mitgeteilt, dass sie im Kreistag eine Fraktion bilden – unter dem Namen „Die Vraktion“.

Mit einer „drastischen Kurskorrektur“ startet die CDU in die neue Legislaturperiode im Landkreis, so die „Gießener Linke“. Zehn Jahre habe sie sparen, sparen, sparen gepredigt. Besonders die Deckelung der Personalausgaben habe sie dabei im Auge gehabt. Keinem Stellenplan habe sie zugestimmt. Nun soll es die besagte weitere hauptamtliche Stelle im Kreisausschuss geben.

Die „Gießener Linken“ gehen von jährlichen Personalkosten in sechsstelliger Höhe aus, da es in der Regel zu einer solchen Stelle auch noch einen gut dotierten persönlichen Referenten und eine Sekretärin gebe. Fraktionsvorsitzender Reinhard Hamel verwies darauf, dass andererseits trotz Corona-Pandemie „aus Kostengründen die Besetzung der Stelle einer Leiterin des Gesundheitsamtes seit Jahren aussteht. In der Begründung des Antrages wird kein einziger Grund dafür angeführt, warum die Stelle geschaffen werden soll“. Während große Teile der Bevölkerung auch im Landkreis Gießen durch die Auswirkungen der Krisen harte finanzielle Einbußen zu tragen hätten, kümmerten sich CDU, Grüne und FW um die Schaffung neuer gut bezahlter eigener Posten.

Wenn die Zahl der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten reduziert werde, seien das erste Mal seit mehr als zehn Jahren nicht alle Fraktionen im Kreisausschuss vertreten. Stefan Walther von der Gießener Linke beklagte den Abbau der Mitwirkungsmöglichkeiten oppositioneller Fraktionen.

Zuletzt sei 1989 eine weitere hauptamtlichen Kreisbeigeordneten-Stelle eingerichtet worden. Bis 2010 sei die Zahl der hauptberuflichen Kreisbeigeordneten gesetzlich auf zwei begrenzt gewesen. In ganz Hessen gebe es keinen einzigen Landkreis, der von vier Hauptamtlichen regiert werden, so die „Gießener Linken“.

Marco Rasch und Diana Zelas von „Die Partei“ und Vyacheslav „Slava“ Yashchenko von „Volt“ bilden künftig eine Fraktion im Gießener Kreistag mit dem Namen „Die Vraktion“. Vorsitzender ist Marco Rasch. Der Vorsitz wird jährlich neu ausgewürfelt. „Uns geht es dabei natürlich vor allem darum, alle Vorteile abzugreifen, die ein Fraktionsstatus mit sich bringt. Geld vor allem. Von den circa 6500 Euro, die uns künftig im Jahr zustehen, lässt sich sehr viel Bier kaufen“, erklärte er in der Pressemitteilung.

Und die Aufgabenteilung? „Slava wird zuständig sein für die Realpolitik, Marco und ich fürs Pöbeln“, erläuterte Diana Zelas. Yashchenko ist stellvertretender „Vraktions“-Vorsitzender. „Für mich persönlich war es sehr wichtig, die inhaltliche Unversehrtheit von ,Volt‘ bewahren zu können. So ist es mir möglich, die uneingeschränkte Version der ,Volt‘-Inhalte zu vertreten. Als Fraktion können wir den Stimmen unseren Wähler mehr Kraft verleihen – mit 100 Prozent pragmatischen und progressiven Inhalten und 100 Prozent Satire, die den Finger in die Wunde legt.“

Hinter den Plänen für den Kreisausschuss „vermuten wir eine gezielte Racheaktion, weil wir nicht mitregieren wollten. Für stand jedoch von Anfang an fest, dass wir uns nicht in ein politisches Abhängigkeitsverhältnis mit Spaßparteien begeben“, betonte Rasch. „Genau solche, milde gesagt, unsportliche Aktionen der sogenannten Mehrheiten sind für die Politikverdrossenheit in der Bevölkerung mitverantwortlich. Die demokratische Partizipation vieler Menschen die uns gewählt haben wird ausgehebelt, ihre Repräsentation eingeschränkt“, erläuterte Yashchenko.