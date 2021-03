Kröten und Co. wieder unterwegs

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Langsam, aber sicher steigen die Temperaturen. Der Frühling naht, die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf. Jetzt ist es auch an der Zeit für Kröten und Co., sich auf den Weg zu ihren angestammten Laichgewässern zu machen. Das Regierungspräsidium (RP) Gießen bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmer in einer Pressemitteilung um erhöhte Vorsicht und eine deutlich reduzierte Geschwindigkeit, insbesondere in den Nacht- und frühen Morgenstunden.

Der Weg zu den angestammten Laichgewässern führt Kröten, Frösche und Molche, die alle unter Schutz stehen, oft über teils viel befahrene Straßen hinweg. „Das ist höchst gefährlich für die Tiere“, sagt Martin Schab von der Oberen Naturschutzbehörde. Betroffene Streckenabschnitte an den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind zum Teil durch amtliche Warnschilder gekennzeichnet. In einigen Fällen wird die zugelassene Höchstgeschwindigkeit gesenkt.

Nicht immer gibt es feste Leiteinrichtungen mit Tunneln in der Straße, dank derer die Tiere wohlbehalten auf die andere Seite kommen. Deswegen sind viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Sie stellen mobile Kunststoffzäune auf, graben in kurzen Abständen Fangeimer ein und befördern die Tiere, die den Weg hineingefunden haben, sicher auf die andere Straßenseite. Meistens werden zudem Art und Anzahl der Tiere registriert.

Daher heißt es auch hier für Verkehrsteilnehmer: aufpassen und langsam fahren. Denn die Fangeimer müssen gerade bei schlechtem Wetter regelmäßig kontrolliert werden und die Freiwilligen sind oftmals bei Dunkelheit im Einsatz. Aber der enorme Aufwand lohnt: An einigen Stellen werden manchmal mehrere Tausend Tiere gerettet. Die freiwilligen Helfer sind bei ihrer Arbeit übrigens über die Unfallkasse Hessen versichert. Auch deshalb bittet Schab, sich vor Beginn des Einsatzes unter 0641/303-5561 zu melden.

„Die Amphibienwanderung zieht sich meistens über vier bis sechs Wochen hin, je nach Witterung. Aber der Großteil der Amphibien wandert innerhalb weniger Nächte. Milde Temperaturen und Regen sind die Hauptfaktoren“, erklärt Schab. Rund 200 solcher Stellen sind im Regierungsbezirk bekannt. An etwa 40 Stellen gibt es feste Leiteinrichtungen. Sie bestehen zum Beispiel aus Betonelementen, die in das Bankett eingebaut sind, und mehreren Tunneln im Straßenkörper. „Neben Hessen Mobil hat auch das Regierungspräsidium in den vergangenen Jahren einige Anlagen gebaut“, sagt der Experte.