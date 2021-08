KuKuk-Vernissage in Wißmar mit einigen Glanzlichtern

Blick in die am Samstag eröffnete KuKuK-Ausstellung "Senkrecht, Waagerecht, Schräg". Bis zum 12. September kann man die Werke sonntags begutachten. Foto: Schultz

WISSMAR - Die Mitglieder des Kunst- und Kulturkreises Wettenberg (KuKuK) kennen bekanntlich keine kreativen Grenzen, und so fröhlich grenzüberschreitend klingt auch das aktuelle Motto: "Senkrecht, Waagerecht, Schräg". Wie üblich musste sich niemand streng an diese Vorgabe halten - tat auch nicht jeder -, aber naturgemäß finden sich diese Aspekte in den meisten Werken wieder. Samstag war die sehr gut besuchte Vernissage.

Der ungewöhnliche Aspekt ist die Teilnahme der italienischen Künstlergruppe "Chimera": Marco Albrecht, Genoveva Gencheva, Sandy Schieck und Isaa Sen zeigen Beispiele ihrer Arbeit. Dies kam zustande durch die Verbindung zwischen dem KuKuK und der deutsch-italienischen Gesellschaft. Natürlich sind auch Mitglieder vertreten, nämlich Michael Ackermann, Vera Bennung Corominas, Klaus Engelbach, Gabriele Herlitz, Marita Meurer, Ingrid Wortmann-Wilk, Barbara Yeo-Emde und Annemarie Zaha. Zusammen ergibt das eine Schau, die erfreuliche Ausreißer in der Qualität nach oben enthält, genau wie einige bisher nicht bekannte Handschriften.

Ines Scheurmann vom Vorstand fasste Inhalt und Absicht sowie die ausgestellten Werke der Schau wie gewohnt kundig und heiter zusammen. "Bei senkrecht denkt man natürlich auf der Stelle an was Geometrisches", sagte sie, "und senkrecht und waagerecht klingt so richtig nach Quadrat", skizzierte sie einige Gedanken, die das Motto der Schau auslösen könnte. Am schönsten waren ihre Ideen zu "schräg". "Das ist die lustige Variante und irgendwie immer verquer", assoziierte sie, "da wird schon mal die Ordnung verrückt, die wir so lieben", und legte noch ein paar Bezüge zu Piet Mondrian, Josef Albers und Kasimir Malewitsch dazu. In diesem durchaus KuKuK-gerechten Koordinatensystem bewegen sich die beteiligten Künstler munter hin und her.

Auch diesmal ist die Halle gut inszeniert, die Glanzlichter sind jedoch einige herausragende Arbeiten. Etwa das sensationelle "Kopfgewitter" von Gabi Herlitz, das auf der zentralen Wand links Eindruck macht: Kraftvolle Strukturen, überzeugende Farbverwendung und runde Komposition nehmen für sich ein.

Natürlich sind auch wieder bewährte KuKuK-Kreative dabei. Marita Meurer, diesmal in Enkaustik arbeitend, macht unter anderem mit ein paar fantastischen Farbexplosionen auf sich aufmerksam, die sie in unterschiedlichen Stärkegraden stattfinden lässt. Und Michael Ackermann überrascht mit anhaltender Produktion, darunter einige Handdrucke, die mit aparter Charakteristik glänzen, eindrucksvoll ist dabei seine innovative Auffassung eines gegenständlichen Motivs in "Gatter".

Sehenswert sind auch die Werke der italienischen Gruppe, etwa Isaa Sens "Interferenzen", ein in aquarellistischer Rosafarbigkeit trügerisch schlicht daherkommendes Werk. Das hinterlässt mit cool kalkulierten Farbflächen und streng gestalteter Strukturhaftigkeit jedoch einen sehr durchdachten Eindruck, und gut aussehen tut es auch noch. Aus dem Rahmen fällt Gastaussteller Rainer Packeisers Diptychon ("Tango") mit "zwei schrägen Füßen, die Tango tanzen" (Scheurmann), eine intensive fotorealistische Arbeit in schwarz-weiß.

Tüten für guten Zweck

Als Spezialität gibt es eine Anzahl von "Künstlertüten" zu kaufen, in den großen Tüten befindet sich eine Leinwand, in den Kleinen eine Postkarte, dazu andere Überraschungen. Ein Teil des Erlöses geht an "Deutschland hilft" zugunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz. Nicht erst mit diesen Fundstücken rundet sich die Schau ein weiteres Mal zu einem sehenswerten Gesamterlebnis, das wieder auch in den Kleinigkeiten und den Details große Attraktionen bietet. Die Kunsthalle ist unter Corona-Bedingungen jeden Sonntag von 15 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, die aktuelle Schau läuft noch bis zum 12. September.