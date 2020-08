Kulturförderpreis des Landkreises Gießen wird digital verliehen

Der Landkreis Gießen feiert mit einer digitalen Verleihung des Kulturförderpreises Premiere. Foto: Landkreis Gießen

Kreis Giessen (red). Die Verleihung des Förderpreises "Kulturregion Landkreis Gießen" ist in den vergangenen Jahren Anlass zum gemeinsamen Feiern mit vielen Begegnungen gewesen. Corona macht in diesem Jahr alles anders, bietet zugleich aber auch Chancen für neue Formate. "Auf eine Veranstaltung im großen Rahmen mit Publikum müssen wir leider verzichten", erklärt Landrätin und Schirmherrin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. "Dennoch möchten wir das kulturelle Engagement unserer Preisträger der Öffentlichkeit vorstellen. Deshalb wird der Kulturförderpreis zum ersten Mal digital überreicht."

Seit Montag heißt es "Licht! Kamera! Action!", denn die Kulturförderpreiswoche beginnt. Zugegeben, es gibt kein künstliches Licht und es stehen auch keine Schauspieler vor der Kamera - es sei denn, sie gewinnen gerade einen Kulturförderpreis. Aber für Action ist gesorgt: Immer um 12 Uhr veröffentlicht der Landkreis auf seiner Facebook-Seite unter www.facebook.com/LandkreisGiessen ein Video. "Diese Videos wurden teilweise vom Team der Kreisverwaltung aufgenommen, teilweise aber auch von den Preisträgern selbst eingeschickt", erläutert Schneider. "Einige Laudatoren haben wir persönlich am Filmset der frisch sanierten Kreisvolkshochschule begrüßt. Die Pokale in Form von kleinen Litfaßsäulen wurden in der Produktionswerkstatt der Zaug gGmbH selber gebaut. Allen Beteiligten danke ich ganz herzlich."

Bewerben bis Januar 2021

Die Preisträger 2019 stehen zwar fest, aber an der aktuellen Ausschreibung des Kulturförderpreises können Interessierte noch bis 15. Januar 2021 teilnehmen. Das Preisgeld beträgt 10 000 Euro. Mit dem Kulturförderpreis unterstützt der Landkreis neue Initiativen und fördert bestehende kulturelle Angebote in den Kommunen. Damit soll die bedeutende Rolle von Künstlern sowie kulturellen Institutionen im ländlichen Raum gewürdigt werden.

Das Schwerpunktthema 2020 lautet "Kultur stärkt Demokratie - für Teilhabe, Mitbestimmung und Vielfalt in der Corona-Krise". Aufgerufen sind Kulturschaffende unter anderem aus den Bereichen Musik, Gesang, Tanz, Theater, kulturelles Erbe, Museen, bildende Kunst, Literatur, Film und Medien.

Interessierte können eigene Projekte unter Angabe von Kontaktdaten und Kurzbeschreibung auf einer DIN-A4-Seite einreichen. Einsendungen sind möglich per E-Mail an foerderpreis-kulturregion@lkgi.de oder schriftlich an die Volkshochschule des Landkreises Gießen, Kreuzweg 33, 35423 Lich. Weitere Informationen gibt vhs-Leiter Torsten Denker unter 0641/9390-5722 oder auf der Internetseite unter www.lkgi.de -> Freizeit, Tourismus, Kultur -> Förderpreis "Kulturregion Landkreis Gießen".