Kultursommer Mittelhessen zieht Bilanz

Ein Bild aus besseren Kulturtagen: Live-Musik auf der Burgruine Staufenberg. Foto: Lothar Schreyeck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Es waren ganz besondere Monate für die Veranstalter und Organisatoren des Kultursommers Mittelhessen. Nun zieht der Verein sein Fazit - und das fällt trotz der zahlreichen Corona-Beschränkungen durchaus positiv aus. "Ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen", schreibt Kultursommer-Geschäftsführer Frank Dauer in einer Pressemitteilung.

Wenige Tage, nachdem das Programm der 28. Auflage endete, legt Dauer nun "die stolze Bilanz" vor: Zu den insgesamt 132 Live-Veranstaltungen kamen rund 15 000 Zuschauer. Und das, obwohl etwa 70 Prozent der ursprünglich geplanten Events wegen der Corona-Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten. Unmittelbar nachdem sich abzeichnete, dass es im Sommer doch wieder grünes Licht für Live-Veranstaltungen von den Behörden gab, habe aber die Neuplanung für den Vorstand und die Geschäftsführung des Vereins begonnen.

Zusammen mit regionalen Veranstaltern wurden Open-Air-Programme organisiert, da so mehr Zuschauer daran teilhaben konnten. "In elf zum Teil neuen Spielstätten konnten sich nun Künstler präsentieren", heißt es in einer Pressemitteilung. Auftrittsorte gab es in Parks, in Schloss- und Burghöfen, auf Freilichtbühnen oder einfach auf einem Industriegelände oder Sportplatz.

Zu den Höhepunkten, "die zum Teil sehr kurzfristig aber mit Professionalität und viel Improvisationstalent entstanden", zählt Dauer das Pop-Up-Festival "Rosengärtchen Live" auf der Wetzlarer Freilichtbühne mit 14 überwiegend ausverkauften Veranstaltungen. Ebenso das Programm auf der Burg Gleiberg, wo sich Mark Gillespie, Tess Wiley, Peter Herrmann und Dietrich Faber unter dem Motto: "Die Musikszene der Region meldet sich zurück" trafen. Außerdem gab es ein Open Air mit dem Frankfurter Theatermacher Michael Quast. Ein Novum sei das erste Rock-Spektakel in einer "Sitzfestival-Edition" in Münzenberg gewesen. "Es war eines der wenigen Rock-Festivals in Deutschland, das stattfinden konnte", freut sich Frank Dauer.

Um Gesundheitsrisiken auszuschließend, stimmten sich die Veranstalter mit den zuständigen Ordnungs- und Gesundheitsämtern ab und sorgten "unter großem organisatorischen Mehraufwand" dafür, dass nicht nur das Publikum Kultur erleben konnte, sondern auch den Künstlern die Möglichkeit bot, nach langer Zeit wieder auf einer Live-Bühne zu stehen und Applaus zu bekommen. Möglich gewesen sei dies nur, "da die Förderer des Kultursommers - auch unter den besonderen Bedingungen - zu ihren finanziellen Zusagen standen", heißt es weiter. Dazu zählen das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, die Sparkassen Kulturstiftung Hessen-Thüringen und Lotto Hessen, die Ovag sowie die beteiligten Landkreise und Oberzentren.

Optimismus zeigt der beim Regierungspräsidium Gießen angesiedelte Verein, was das kommende Jahr angeht. Die Vorbereitungen für den Kultursommer Mittelhessen 2021 sind bereits weit fortgeschritten und versprechen ein volles Programm mit attraktiven Veranstaltungen an besonderen Orten.