Kulturzentrum "Darmstädter Hof" in Hungen ist Geschichte

Der Saalbau im Hinterhof des ehemaligen "Darmstädter Hofs" sollte wieder ein Theater beherbergen. Foto: Kächler

HUNGEN - Es sollte ein "Leuchtturmprojekt" werden. Nun sind die Träume für ein Kulturzentrum mit eigenem Theater auf dem Areal des ehemaligen "Darmstädter Hofs" geplatzt.

Bestimmt erinnern sich nur noch sehr wenige ältere Hungener an die Zeiten, als im Hinterhof der Gießener Straße 24 Theater gespielt und Feste gefeiert wurden. Jahrzehntelang befand sich der riesige Saalbau in einer Art Dornröschenschlaf.

Bis das frühere Gasthaus samt Saalbau im Hinterhof von der Hungener Jockel-Stiftung erworben wurde. Gemeinsam mit der Stadt Hungen und dem neu gegründeten Verein HzweiT HinterHofTheater hatte man große Pläne. Mit Zustimmung des Stadtparlaments wurde ein Bebauungsplan aufgestellt, der die Schaffung eines interkulturellen Zentrums mit einem Theater als Mittelpunkt vorsah.

Noch Mitte vergangenen Jahres hatten alle Beteiligten das Projekt geradezu euphorisch gefeiert. Die Kosten wurden auf etwa 3,1 Millionen Euro veranschlagt, wovon 1,5 Millionen Euro aus Fördertöpfen der EU kommen sollten und rund 450 000 Euro aus dem Stadt-Umbauprogramm eingeplant waren. Die Stadt Hungen wollte 150 000 Euro davon tragen. Der Eigentümer, die Jockel Stiftung, rechnete mit einer jährlichen Miete von etwa 15 000 Euro ohne Nebenkosten.

"Keiner da, der Gas gibt"

Doch nun ruderte die Jockel-Stiftung zurück. Wie Gerhard Jockel als Stiftungsvertreter gegenüber dieser Zeitung deutlich machte, sei das Risiko für die Stiftung zu groß geworden. "Wir hatten große Pläne, aber ich habe jemanden vermisst, der Gas gibt für das Projekt", so Jockel. Die Stiftung habe schon rund 60 000 Euro investiert. Alle Ausschreibungen für Architekten- und Handwerksarbeiten seien an ihm hängen geblieben. Zudem sei noch immer weder ein Mietvertrag unterschrieben, noch ein für ihn schlüssiges Konzept des Betreibers vorgelegt worden.

Als neue Option für die Zukunft der Nebengebäude des "Darmstädter Hofs" sieht Gerhard Jockel den Bau einer Seniorenresidenz, wie sie die Stiftung bereits für das Gebäude in der Gießener Straße 3 plant.

"Der Rückzieher der Jockel-Stiftung hat mich sehr überrascht", erläuterte Bürgermeister Rainer Wengorsch (Freie Wähler) im Gespräch. Ende Dezember vergangenen Jahres sei er über die Absage des Investors informiert worden, deren Begründung er nicht nachvollziehen könne. Vonseiten der Stadt habe man jede Unterstützung zugesagt und sogar alle Fördermittel im Detail mit dem zuständigen Ministerium abgeklärt. Die Stadt habe zwar noch kein Geld in die Hand genommen, aber "viel Arbeit" für Planung und Beratung investiert.

"Ich bin natürlich sehr enttäuscht", macht sich Flo Röhrich, die treibende Kraft hinter dem HinterHofTheater Luft. Entgegen früherer Aussagen des Eigentümers des Gebäudes, sei der Verein nicht als Betreiber abgesprungen. "Wir haben einen Businessplan erstellt und sind gut vorbereitet an die Aufgabe herangegangen", so der 38-jährige gebürtige Hungener. Hierzu habe man Kooperationen und Partnerschaften mit Eventlocations in der näheren und mittleren Umgebung geplant, um beispielsweise gegenseitig Künstler zu vermitteln. "Von Untätigkeit kann also keine Rede sein", so Röhrich. Der Traum von einem Theater in Hungen könne zwar an dieser Stelle nicht mehr umgesetzt werden, sei aber noch lange nicht ausgeträumt. Das HinterHofTheater sei bereits auf der Suche nach alternativen Räumen in der Region.

Zweifel am Projekt

Unterdessen meldete sich die SPD in Hungen zu Wort. In einer Pressemitteilung bedauert sie das Scheitern des Kulturprojekts im "Darmstädter Hof". Gleichwohl heißt es: Der Enthusiasmus des HinterHofTheaters als der von der Stadt favorisierte Betreiber sei zwar bei der Vorstellung seiner Ideen zum Betrieb des Kulturzentrums sehr authentisch und respektabel gewesen, allerdings seien auch hier von erfahrenen Kulturträgern und Kommunalpolitikern der Fraktionen von SPD und Grünen wiederholt Zweifel geäußert worden, ob das Konzept wirtschaftlich tragfähig sei und der notwendige Personaleinsatz und Organisationsaufwand von wenigen ehrenamtlich tätigen Theaterbegeisterten geleistet werden könne. So sehe man nun auch "das Gute am Schlechten": Das befürchtete Scheitern im Betrieb des "Darmstädter Hofs" in der vorgesehenen Form bleibe dem HinterHofTheater erspart. Man wünsche den Theatermachern Erfolg bei ihrer Suche nach einem anderen Objekt. Für die Stadt Hungen sei zwar der Ausfall von Fördermitteln bedauerlich, eine möglicherweise notwendige dauerhafte Unterstützung des Theatervereins bei der Aufbringung der Mietkosten bleibe allerdings ihr und den Steuerzahlern ebenfalls erspart.

"Schade", resümiert Flo Röhrich, "dass man jungen kulturschaffenden Menschen in Hungen nicht zutraut, ein solches Projekt umzusetzen. Gerne hätten wir im Austausch mit anderen Vereinen eine interkulturelle Begegnungsstätte an diesem traditionsreichen Ort in die Tat umgesetzt."