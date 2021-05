Künftig Lebensmittel bei Volksbank-Filialen im Landkreis Gießen

Im gesamten Geschäftsgebiet der Volksbank Mittelhessen sollen die sogenannten Regioautomaten in den Filialen aufgestellt werden. Foto: Volksbank Mittelhessen

KREIS GIESSEN - Die Volksbank Mittelhessen stellt in Kooperation mit der Marktscheune Wittelsberg im gesamten Geschäftsgebiet sogenannte Regioautomaten auf. Zu den ersten Standorten gehören die Filialen in Staufenberg, Kesselbach und Lollar, heißt es in einer Pressemitteilung. Bis zu 50 weitere sollen folgen.

Immer mehr Menschen legen bei ihren täglichen Einkäufen großen Wert auf Nachhaltigkeit. Doch wie ökologisch sinnvoll kann ein Bio-Produkt bei einem der großen Discounter sein? Bei der Volksbank ist man sich sicher: Regional und saisonal Einkaufen ist für das Klima eindeutig die bessere Lösung. Viele qualitativ hochwertige Produkte würden vor der eigenen Haustür produziert.

Das Problem: Regionale Produzenten hätten aufgrund ihrer geringen Größe nur eingeschränkte Möglichkeiten der Direktvermarktung. Ihnen fehle schlicht der Zugang zum Endverbraucher. Die Volksbank Mittelhessen will dieses Problem in Kooperation mit der Marktscheune Wittelsberg lösen. In zahlreichen Filialen können Kunden demnächst nicht nur Geldgeschäfte erledigen, sondern noch gleich für das Abendessen einkaufen. Dazu werden bis zu 50 Filialen mit Regioautomaten ausgestattet, befüllt und betrieben von der Marktscheune Wittelsberg.

In den Automaten finden Kunden Produkte des täglichen Bedarfs wie Milch und Eier. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Spezialitäten aus der Region und saisonale Waren. Die Kriterien für die Auswahl der Produkte seien: kurze Wege, hohe Qualität, faire Preise. "Mit den Regioautomaten lernen die Verbraucher die große Vielfalt regionaler Produkte kennen. Die Erzeuger wiederum erhalten für ihre Waren einen angemessenen Preis und dank der kurzen Transportwege werden die Umwelt und das Klima weniger belastet", fasst Volksbankvorstand Dr. Peter Hanker in der Mitteilung zusammen.

Im Internet unter www.die-marktscheune.de finden Konsumenten einen Überblick über das Sortiment und die Standorte. Zudem lassen sich die aktuellen Füllstände aller Automaten abfragen. Am 9. Mai wird unter www.vbmh.de/podcast ein Podcast zum Regioautomat veröffentlicht. Zudem gibt es unter www.vbmh.de/regioautomat einen Film über das neue Angebot.