Die Straßenmaler Marcel und Arndt Nicolaj holten die Löwen nach Lich, Barbara Müller schuf die knubbeligen Damen (oben), Ismaila Diouf arbeitet mit Wachsstiften und Bügeleisen (unten). Fotos: Graf

LICH - Ein Kaleidoskop der Farben, Materialien, Vielfalt, Formen und Techniken war die "Kunst in Licher Scheunen", die am Wochenende stattfand. Verrückte Ideen, das Ausprobieren von ganz alltäglichen Materialien und "etwas machen, was ich immer oder wieder mal machen wollte", waren die Motive der Künstler, und so sind äußerst sehenswerte Exponate entstanden.

Die Vorsitzende des Vereins künstLich, Karla Katja Leisen, stellte in der Gießener Straße unter dem Motto "Dazwischen" ihr Kunstprojekt vor. Die Geschichte einer alten Japanerin, die weiß, dass sie bald sterben wird, ihren weißen Kimono anzieht und ihren letzten Tanz tanzt, hat sie zu diesem Werk inspiriert. Durch Corona und die Einschränkungen im künstlerischen Bereich habe sie erstmals nach ungefähr 20 Jahren wieder begonnen, zu malen. Mit vielen alltäglichen Materialien arbeitet der Bad Vilbeler Künstler HaJo Porschen. Das sind einmal verschiedene Stoffe, die er als Puzzle aufklebt, oder auch Zwiebel- und Kartoffelnetze, mit denen er seine Collagen gestaltet. Porschen malt abstrakt und konkret, und wagt sich auch an ActionPainting. Angeregt durch den Licher Bürgermeister Dr. Julien Neubert entstanden die "Kinder", die alle auf etwas aufmerksam machen wollen: "Seid achtsam im Straßenverkehr, achtet auf die Kinder und behütet die Natur", erläuterte Marketa Roska. Die Figuren hatte die Stadt Lich zur Verfügung gestellt, Marketa Roska und Susanne Bosold haben sie auf Vorder- und Rückseite bemalt. Zukünftig werden sie an markanten Punkten in Lich zu sehen sein.

Mit Bügeleisen und Wachsmalstiften entstehen Ismaila Dioufs Werke. Licher Kunstorte werden die bekannten Straßenmaler Marcel und Arndt Nicolaj aus Würzburg schaffen. Angefangen haben sie mit den Eseln am Rewe-Parkplatz und in der Kolnhäuser Straße. An diesem Wochenende entstanden die Löwen zwischen Alter Post und Bürgerpark. Afrikanisch ging es bei der "Savanne" zu. Das afrikanische Dorf mit Schmuck und Trommelworkshop sowie Rena Thiel mit ihrer realistischen Malerei setzten hier die Akzente. Dazu kamen noch die Skulpturen und Bilder, mit denen die Habtons ihr Restaurant Savanne gestalten.