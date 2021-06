Kurs „Beten neu entdecken“

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Am Montag, 14. Juni, ist der erste von sechs Terminen des Online-Kurses „Beten neu entdecken“. Jeweils montags von 18.30 bis 20 Uhr lädt Pfarrerin Ursula Wendt dazu ein, sich eine Oase zu schaffen, die mit unterschiedlichen Arten des Gebets neue Erfahrungen ermöglicht. Der Kurs soll inspirieren, neue Wege zu einer bewussten Verbindung mit der liebenden Gegenwart Gottes zu finden. Das kostenfreie Angebot der evangelischen Dekanate gibt Anregungen, erweitert den Horizont und unterstützt dabei, eine jeweils individuell passende Gebetsweise für den eigenen Alltag zu finden. Anmeldungen sind per E-Mail an doris.wirkner@ekhn.de möglich.