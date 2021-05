Kursangebot „Notfallseelsorge“ im Juni und Juli

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Notfallseelsorge im Kreis Gießen leistet rund um die Uhr „Erste Hilfe für die Seele“ für Menschen in Krisensituationen. Um diesen Dienst sicherzustellen, braucht es Frauen und Männer mit einer fundierten Ausbildung. Für Juni und Juli lädt der Leiter der Notfallseelsorge im Kreis Gießen, Pfarrer Hans-Theo Daum, Interessierte aller Konfessionen zu einem Kurs „Notfallseelsorge“ ein. Mitarbeiter im kirchlichen Dienst, aber auch geeignete Ehrenamtliche können sich für den Kurs anmelden.

Der Ausbildungsgang entspricht dem Curriculum der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangelischen Kirche im Rheinland. Er umfasst 80 Unterrichtseinheiten, die in elf Abendveranstaltungen und zwei Wochenendseminaren zusammengefasst werden. Nach Abschluss folgt die kirchliche Beauftragung in den ehrenamtlichen Notfallseelsorge-Dienst. Anschließend ist der Dienst im Team möglich und erwünscht, je nach Absprache mit der Teamleitung.

Der Ausbildungskatalog ist vielfältig und umfasst zum Beispiel Begegnung mit nicht christlich geprägten Menschen in Krisensituationen, Umgang mit Stress, Tod, Kindstod, Überbringung einer Todesnachricht, Suizid, Verkehrsunfall, Feuer, Schockreaktionen, Trauerformen, Gesprächsführung in Krisen, Schweigepflicht, Hygiene, Rechtliches, Presse und Technik. Eintägige Hospitationen bei Polizei und Rettungsdienst ergänzen die Ausbildung.

Die Leitung des Kurses teilen sich Pfarrer Daum und der Leiter der Notfallseelsorge im Lahn-Dill-Kreis, Pfarrer Eduard Hoppe. Der kostenfreie Kurs findet in einem Gemeindezentrum im Umkreis von Gießen oder Lollar statt. Verpflegung und Seminarmaterialien werden ebenfalls vom Veranstalter übernommen. Vor der Zulassung zur Ausbildung findet ein Gespräch mit der Kursleitung statt.

Interessierte wenden sich bitte an Pfarrer und Dekan Hans-Theo Daum unter 06406/8003534 oder 0177/2107962. Die E-Mail-Adresse lautet hanstheo.daum@t-online.de.