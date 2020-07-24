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Freitag, 24.07.2020 - 06:20
3 min

Lahnaus Chronik in 40 Bänden

Franz Ewert ist auch im Landkreis Gießen ein bekannter Mann. In seiner Heimatgemeinde Lahnau hat er eine beeindruckende Chronik geschaffen.

Von Lothar Rühl
Gesammeltes Wissen: Franz Ewerts Lahnau-Chronik umfasst 26 000 Seiten. Foto: Rühl

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