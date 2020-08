Land gibt für 400 000 Euro für renoviertes Stadion in Grünberg

Innenminister Peter Beuth (3.v.l.) übergab vor dem neuen Rasen des Stadions den Bewilligungsbescheid an Bürgermeister Frank Ide (3.v.r.). Darüber freuten sich auch der Direktor der Sportschule, Thomas Schmitt (r.), HFV- Präsident Stefan Reuß (2.v.r.), HFV-Schatzmeister Ralf Viktora und Bauamtsleiterin Bärbel Lotz. Foto: Zylla

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GRÜNBERG - Rund sechs Millionen Euro will der Hessische Fußballverband (HFV) investieren, um sein Sporthotel in Grünberg modernisieren und attraktiver zu machen. Das Land unterstützt dieses Projekt - genauer die Sanierung des Stadions - aus seinem Investitionsprogramm "Sportland Hessen" mit 400 000 Euro. Innenminister Peter Beuth (CDU) übergab den Bewilligungsbescheid an Bürgermeister Frank Ide (Freie Wähler), der diesen an die Vertreter des HFV weitergab. Der Ortstermin mit Sporthotel-Direktor Thomas Schmitt, HFV-Präsident Stefan Reuß und Schatzmeister Ralf Viktora fand auf dem frischen Boden des renovierten Stadions statt.

Die Modernisierung des Sporthotels besteht aus fünf Maßnahmen. Damit will man wieder mehr Anziehungskraft für Profimannschaften bekommen. Zum einen mit einem neuen Tagungszentrum mit weiteren Unterbringungsmöglichkeiten, das ab Herbst gebaut werden soll. Es ist das teuerste Bauprojekt und schlägt mit 3,9 Millionen Euro zu Buche. Ein neuer und dem Brandschutz entsprechender Wintergarten wird entstehen, während der alte bereits abgerissen wurde. Noch in diesem Monat soll der Neubau fertiggestellt sein und rund 650 000 Euro kosten. Für 200 000 Euro sorgte der HFV für eine Modernisierung der 28 Zwei-Bett-Zimmer der Sportschule.

Weitere Flutlichtmasten

Um die Gäste auch mit Umweltbewusstsein zu beeindrucken, wurde auf LED-Beleuchtung gesetzt. So wird künftig nicht nur die Sporthalle sparsamer beleuchtet, auch das Flutlicht des eingangs erwähnten Stadions setzt bereits auf die moderne Technik und wurde um sechs weitere Masten ergänzt. Hier war eine Investition von 250 000 Euro notwendig. Der neue Naturrasen des erneuerten Stadions - sein Vorgänger wurde in den 1950er-Jahren erbaut - beeindruckt mit seinem satten Grün. Die Tribüne bietet Platz für bis zu 400 Zuschauer. Das Hauptspielfeld wächst durch den Umbau von rund 7800 auf über 13 000 Quadratmeter. Damit entsteht vor Ort eine variabel nutzbare Rasenfläche, die die Trainingsmöglichkeiten deutlich ausweitet. So können jetzt zwei Fußballfelder mit regelkonformen Abmessungen auf der Rasenfläche markiert werden. Die 400 Meter lange Aschebahn wurde dabei durch eine rote, 125 Meter lange Laufbahn ersetzt. Einige Tannen mussten für die Erweiterung des Stadions weichen, die allerdings ohnehin unter Borkenkäferbefall gelitten hätten, erklärte Schmitt. Eine Million Euro kostet das aufpolierte Stadion. Dafür gibt es das Geld vom Land.

Peter Beuth freute sich, den Bewilligungsbescheid überreichen zu können. "Das Land hat rund 60 Millionen Euro zur Verfügung, um den Sport und dessen Infrastruktur zu unterstützen. Die 400 000 Euro sind eine Investition in die Zukunft des HFV und damit gut angelegtes Geld", zeigte sich der Minister überzeugt.

Frank Ide berichtete, er höre öfters die Zweifel der Bürger, ob der HFV wirklich in Grünberg bleiben werde. Falls dies noch jemand angesichts von sechs Millionen Euro Investitionen denkt, betonte HFV-Präsident Reuß: "Wir fühlen uns in Grünberg wohl und werden keinen Unterschlupf woanders suchen."

Wegen der Corona-Pandemie müssen die Eröffnungsfeierlichkeiten jedoch verschoben werden. Sie sollten eigentlich am 23. August stattfinden. Angepeilt ist nun zunächst der 13. Juni 2021. Dann will man zusätzlich das Jubiläum "50 Jahre Frauenfußball" zelebrieren.