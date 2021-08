Land greift Gaststätten im ländlichen Raum unter die Arme

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Landtagsabgeordnete Eva Goldbach (Grüne) hat in einer Pressemitteilung auf ein Sonderprogramm hingewiesen, mit dem das Land in den kommenden Jahren gezielt Gaststätten in den ländlich geprägten Regionen unterstützen wolle. „Mit rund zehn Millionen Euro fördern wir Investitionen und Anschaffungen ab 15 000 Euro – von der Gastraumrenovierung über den Bau einer neuen Außenterrasse oder die Modernisierung der Küche bis zur Anschaffung von moderner digitaler Technik. Die maximale Höchstfördersumme beläuft sich auf 200 000 Euro“, teilte Goldbach mit.

Das Land habe die bestehende Förderung im Rahmen der Regionalentwicklung deutlich ausgebaut. So liege beispielsweise der Fördersatz bei 45 Prozent. Anträge können Betriebe mit bis zu 49 Angestellten stellen. Darüber hinaus werde die Förderung auch außerhalb der bestehenden Fördergebietskulisse des ländlichen Raumes angeboten. Künftig seien auch Betriebe in Ortsteilen bis maximal 3000 Einwohnern antragsberechtigt.

Eva Goldbach: „Die Dorfwirtschaften sind unverzichtbar als zentrale Orte der Begegnung und des geselligen Miteinanders. Deshalb unterstützen wir die Gastronomen.“ Das Programm startet Mitte September. Alle Informationen gibt es dann unter www.wibank.de.