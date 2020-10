Land Hessen unterstützt Sportprojekte

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Peter Beuth (CDU), Innen- und Sportminister, unterzeichnete kürzlich 410 neue Zuwendungsbescheide für verschiedene Sportprojekte. Über 6,7 Millionen Euro gehen somit an hessische Sportvereine und Kommunen.

„Landesweit setzen sich Menschen in ihrer Freizeit für den Sport ein: Ob im Vereinsvorstand, als Übungsleiter oder ehrenamtliche Helfer. Damit die Bürgerinnen und Bürger insbesondere in Pandemie-Zeiten die positive Wirkung des Sports weiterhin erfahren können, unterstützt die Hessische Landesregierung dieses vorbildliche Engagement. Alleine für das Jahr 2020 stehen rund 59 Millionen Euro für die Sportförderung in Hessen zur Verfügung“, erklärte Beuth in einer Mitteilung. Mit den Zuschüssen fördert die Landesregierung vor allem die kleineren Vereine. Die Bandbreite der Unterstützung reiche von der Neuanschaffung von Sportgeräten, über die Sicherung des Trainings- und Spielbetriebs bis zur Förderung der Jugendarbeit.

Im Landkreis Gießen gehen an den Magistrat der Stadt Grünberg 400 000 Euro für die Umgestaltung des Hauptspielfeldes in der Sportschule in Grünberg und an den Magistrat der Stadt Pohlheim 50 000 Euro für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Garbenteich. Der Schützenverein Ruppertsburg erhält 32 000 Euro für den Umbau und die Modernisierung des Schießstandes, der MTV Gießen 7800 Euro für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED, der Schützenclub Annerod 7100 Euro für die Modernisierung und Erhaltung des Zehn-Meter-Luftdruckstands und der Turnverein Großen-Linden 4000 Euro für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Technik. Der Schützenverein Launsbach darf sich über 1600 Euro für die Anschaffung von drei Sport-Druckluftgewehren freuen, an den Reit- und Fahrverein Weitershain gehen 500 Euro für die Vereinsarbeit, ebenfalls 500 Euro erhält der VfL Bersrod für die Anschaffung eines Defibrillators. Der Motor-Sport-Club Beuern und der Reitverein Am Pohlheimer Wald erhalten je 300 Euro für die Vereinsarbeit.