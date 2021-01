Land unter im Kleebachtal

Die Mühle von Waltraud Kraffert stand unter Wasser. Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - langgöns. Schon wieder "Land unter" in den Kleebachtaldörfern der Gemeinde Langgöns: Erst im Mai und Juni 2020 hatte es entlang des Kleebachs Überschwemmungen gegeben. Nun sorgten der viele Regen in Kombination mit der Schneeschmelze in den höher gelegenen Lagen erneut für Hochwasser in mehreren Langgönser Ortsteilen. Insgesamt verlief aber alles glimpflicher als beim letzten Mal.

Die Schwerpunkte lagen erneut in Niederkleen und in Dornholzhausen. In Cleeberg und Oberkleen gab es vergleichsweise wenig Schäden. In Dornholzhausen standen viele Gärten und einige Keller in Bachnähe unter Wasser, darunter auch die historische Mühle von Waltraud Kraffert. Hier fließt der Kleebach unmittelbar am Grundstück vorbei. "Am Morgen gegen 10 Uhr kam das Wasser von vorne und von hinten aufs Grundstück", berichtete die Hausbesitzerin am frühen Nachmittag. Hoch bis zur Wade stand das Wasser zu diesem Zeitpunkt im Hof, ohne Gummistiefel ging hier gar nichts mehr. "Wir haben es noch mit Sandsäcken versucht, das hat aber nichts gebracht. Wir können jetzt nur hoffen, dass der Regen weniger wird und das Wasser irgendwann abfließt", sagte sie pragmatisch. Erst im vergangenen Juni war das Anwesen beim Starkregen überflutet worden, damals stand das Wasser sogar noch etwas höher. Waltraud Kraffert erinnert auch an den Hochwasserhöchststand vor fast 40 Jahren, im August 1981: "Damals hat das Wasser sogar die Brücke überflutet, Wohnzimmer und Stallungen bei uns waren betroffen. Auch damals hatte es vorher lange geregnet, der Boden war durchnässt und konnte kein Wasser mehr aufnehmen", erinnert sie sich.

Kritik übte die Dornholzhäuserin an den Verantwortlichen, die den Schieber an den Stauwehren im Bachverlauf regulieren: "Der Schieber ist nicht richtig eingestellt." Mit dieser Meinung steht sie nicht alleine da.

"Ungutes Gefühl"

Der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch war ab 1.30 Uhr am Freitagmorgen im Einsatz vor Ort: "Ich hatte schon Donnerstagabend ein ungutes Gefühl und war deshalb im Kontakt mit Gemeindebrandinspektor (GBI) Thomas H. Heckrodt und dem Bauhof", berichtet er. Diesmal war die Gemeinde auf ein Hochwasserereignis vorbereitet: Ab 7 Uhr morgens setzten die Feuerwehrleute in Niederkleen in der Kreuzstraße mobile Schutzwände ein und platzierten Sandsäcke. In Richtung Steinbruch wurde der Kleebach auf Hindernisse abgesucht und die Bauhofleute beseitigten dort zwei im Bachbett liegende Baumstämme. Am tiefsten Punkt in der Bennergasse flutete das Wasser trotzdem den dortigen Straßenabschnitt. Um 10 Uhr morgens trafen sich Bürgermeister und GBI mit Vertretern des Regierungspräsidiums und des Wasserverbandes an den Rückhaltebecken, um zu beraten, ob die Schieber gesenkt und dadurch die Wassermengen gedrosselt werden sollten. Die Behördenvertreter haben beschlossen, nichts zu unternehmen. Das Problem sei, so erklärte es Reusch, dass die Becken dafür nicht ausgelegt seien und auch keinerlei Daten vorliegen würden. "Wir haben dann überlegt, auf eigene Faust einzugreifen, nach Abwägung der Lage aber Abstand genommen, weil es noch keine größeren Schäden gab", erklärte Reusch. Nur in Einzelfällen sei das Wasser in die Keller eingedrungen, allerdings nicht durch Öffnungen, sondern durch Wände. "Grundsätzlich behalten wir es uns aber vor, auch entsprechend einzugreifen", betonte er. Für die Kritik der Anwohner, den Schieber nicht zu senken, zeigte er großes Verständnis.

"Wir hatten heute ein klassisches Hochwasserereignis mit viel Wasser in kurzer Zeit und haben daraus die wichtige Erkenntnis gewonnen, dass die behördlich berechneten Wassermengen falsch sind", sagte der Rathauschef. Durch Niederkleen und auch Dornholzhausen seien im Ort diesmal in der Spitze acht Kubikmeter pro Sekunde geflossen, laut Berechnung sollten aber sogar elf Kubikmeter pro Sekunde schadlos durch die Ortslagen fließen. "Diese Zahlen sind falsch, das kann nicht sein und das kann nicht so bleiben", resümierte er. Hat denn die Baggeraktion, bei der im vergangenen Sommer die üppige Vegetation entfernt und das Bachbett vertieft wurden als Reaktion auf die beiden Hochwasserereignisse im Mai und Juni, etwas gebracht? "Ja, auf jeden Fall", meinte Reusch, denn es sei diesmal sogar mehr Wasser durch die Ortslagen geflossen als im vergangenen Sommer. "Aber die Situation ist immer noch unbefriedigend", sagte der Bürgermeister. Sein ausdrücklicher Dank galt den Mitarbeitern des Bauhofs und den Feuerwehrleuten. Übers Wochenende ist eine Hochwasserwache geplant.