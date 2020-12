Land würdigt Einsatz von vier Vereinen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Verein „Lich Basketball“, die Solmser Pfadfinderschaft, der Ehrenamtsverein Heuchelheim-Kinzenbach und der Turnverein Watzenborn-Steinberg erhalten jeweils 500 Euro vom Land für ihr Engagement in der Corona-Pandemie. Ministerpräsident Volker Bouffier und der Chef der Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer (beide CDU), würdigten auf Vorschlag der Städte und Landkreise 100 Vereine, die sich mit herausragendem Engagement und Hilfsbereitschaft in Zeiten der Pandemie verdient gemacht haben. Für die Sonderaktion stehen 50 000 Euro zur Verfügung. „Sie tragen ganz entscheidend zur Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders und zur Aufrechterhaltung des Vereinslebens in diesen schwierigen Zeiten bei“, lobte Wintermeyer laut einer Pressemitteilung. Mit viel ehrenamtlichem Engagement hätten sie sich in den vergangenen Monaten besonnen und beherzt der Corona-Krise entgegengestemmt.

Die Basketballer von „Lich Basketball“ organisierten Einkaufshilfen für ältere und gehandicapte Personen, begleiteten Schüler in Bussen als sogenannte Schulscouts und unterstützten die Verantwortlichen des Landkreises im Corona-Testzentrum.

Viele fleißige Pfadfinder der „Solmser Pfadfinderschaft“ aus Laubach nähten und spendeten Mund-Nasen-Bedeckungen für Menschen und Organisationen in ihrer Umgebung. Die Verkaufserlöse wurden vollständig für einen guten Zweck gespendet. Der Ehrenamtsverein Heuchelheim-Kinzenbach mobilisierte mit geschickter Logistik mehrere Bürgerbus-Fahrer, die bedürftige und ältere Menschen zum Einkaufen fuhren.

Der Turnverein Watzenborn-Steinberg bot während der ersten Corona-Welle ein Alternativprogramm für Sportler an, wie beispielsweise ein „Online-Live-Training“ für Kinder und Erwachsene, sowie pandemiegerechte Kurse unter freiem Himmel.