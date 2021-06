Landespreis für Projekt aus Allendorf/Lda.

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Das von einer genossenschaftlichen Initiative getragene Vorhaben „Hand in Hand – Neue Altstadt“ in Allendorf/Lda. ist eines von drei Projekten, die mit dem Hessischen Preis für Innovation und Gemeinsinn im Wohnungsbau ausgezeichnet wurden. Das Preisgeld von 20 000 Euro würdigt vorbildliche Projekte altersgerechten Wohnungsbaus. In Allendorf/Lda. geht es um die altersgerechte Umgestaltung historischer Bausubstanz und des öffentlichen Raums im Ortskern.

Folgen für Architektur

„Die Gesellschaft wandelt sich: Sie wird älter und vielfältiger, neue Lebensentwürfe entstehen, das Bedürfnis nach Nachbarschaft, Gemeinsamkeit und Inklusion wächst“, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) laut einer Pressemitteilung. „Das hat Folgen für Architektur und Stadtentwicklung. Denn heute entstehen die Wohnungen und Quartiere, in denen wir in den nächsten Jahrzehnten leben werden. Wir wollen mit dem Preis auf vorbildliche Lösungen aufmerksam machen.“

Zweite Verleihung

Der Hessische Preis für Innovation und Gemeinsinn im Wohnungsbau wurde zum zweiten Mal verliehen. Das Wirtschaftsministerium kooperiert dabei mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege, der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Hessen, der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen sowie dem Sozialministerium.