Landesstraße 3475 bei Linden ab Montag halbseitig gesperrt

Die L 3475 wird bei Linden ab dem 11. Mai halbseitig gesperrt.

Linden (red). Die Bauarbeiten an der Brücke der Autobahn 485 über die Landesstraße 3475 bei Linden (Gewerbegebiet) kommen gut voran. Für Mitte Juni dieses Jahres ist das Einheben der Stahlträger für den neuen Brückenüberbau vorgesehen.

Bis dahin stehen in den kommenden Wochen die baulichen Vorbereitungen für die Montage des neuen Brückenüberbaus an. Dafür muss ab Montag, 11. Mai, die L 3475 (Gießener Pforte) im Bereich unter der Autobahnbrücke halbseitig gesperrt werden. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen dem Gewerbegebiet (Abzweig Ferniestraße/Max-Eyth-Weg) und der Anschlussstelle Linden in Fahrtrichtung Butzbach.

In Fahrtrichtung Gießen kann der Verkehr die Landesstraße als Einbahnstraße von Süd nach Nord befahren - so wie dies bei den vorherigen halbseitigen Sperrungen bereits der Fall war. Die Fahrtrichtung Linden ist hingegen gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Linden wird über die L 3054 nach Lützellinden und die K 20 nach Großen-Linden umgeleitet. Die Zufahrt zum Pendlerparkplatz an der L 3475 bleibt weiterhin aus Richtung Gießen kommend erreichbar.

Für den Verkehr, der von der A 485 aus Fahrtrichtung Norden kommend nach Linden und ins Gewerbegebiet abfahren möchte, wird eine Umleitung auf der A 485 über das Gießener Südkreuz angeboten. Von dort kann die südliche Anschlussstelle Linden erreicht und dort abgefahren werden.

Diese Verkehrsregelung gilt ab Montagmorgen, 11. Mai, ab etwa 5 Uhr, voraussichtlich vier Wochen lang.

Im Anschluss an diese halbseitige Sperrung kann der Verkehr zunächst wieder in beide Fahrtrichtungen die Landesstraße befahren - allerdings mit verengter Fahrbahnbreite. Das Einheben der Stahlträger für den neuen Brückenüberbau, währenddessen die L 3475 voll gesperrt werden muss, ist aktuell für das zweite Juni-Wochenende vorgesehen.