Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie erfasst das Land alle verfügbaren Beatmungsgeräte. Einrichtungen wie Reha-Kliniken, Arztpraxen, Sanitätshäuser und andere sind dazu verpflichtet, ihren Bestand an invasiven und nicht-invasiven Beatmungsgeräten unverzüglich an das zuständige Gesundheitsamt zu melden. Bei Missachtung drohen Bußgelder. Der Landkreis erinnert in einer Pressemitteilung an diese Regelung, die in der fünften Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus enthalten ist.

Das Gesundheitsamt erfasst die Meldungen und übermittelt die Daten an das Land. Das zugehörige Meldeformular steht zum Download bereit: www.lkgi.de/gesundheit-und-soziales in der rechten Spalte unter „Coronavirus Formulare & Downloads“. Dieses sollte ausgefüllt per E-Mail an Beatmungsgeraete@lkgi.de oder per Fax an 0641/9390-1605 gesendet werden.

Durch die Meldung der Beatmungsgeräte möchte das Land einen Gesamtüberblick über den Bestand erhalten, um im Ernstfall schnell handeln zu können. Zugelassene Krankenhäuser und Privatkrankenanstalten sind von der Meldepflicht befreit, soweit sie dem Sozialministerium die Angaben anderweitig zur Verfügung stellen. Die Meldepflicht gilt nicht für Privathaushalte.

Meldepflichtig sind Einrichtungen für ambulantes Operieren, stationäre und ambulante Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Dialyseeinrichtungen, zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, Privatkrankenanstalten nach § 30 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung, soweit diese nicht zugleich ein zugelassenes Krankenhaus nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind, Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der bisher genannten Einrichtungen sowie mit Krankenhäusern vergleichbar sind, Einrichtungen für ambulante Entbindungen nach § 24f des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, Arztpraxen und Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, Tierkliniken und ähnliche Einrichtungen, Sanitätshäuser sowie Kranken- und Pflegekassen.