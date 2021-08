Landkreis erreicht Inzidenz von 68

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Mittwoch 34 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut eigenen Berechnungen - Stand Donnerstag 17 Uhr - 68. Am Mittwoch lag der Wert bei 60,2. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 58,0 (Stand Donnerstag 0 Uhr). Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte.

21 (21) Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 367. Es gibt 324 aktive Fälle (309).

Von 0,0 bis 116,4

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 1 (0,0), Biebertal 7 (39,8), Buseck 9 (54,4), Fernwald 10 (86,8), Gießen 155 (88,0), Grünberg 16 (88,2), Heuchelheim 11 (115,1), Hungen 7 (23,8), Langgöns 15 (94,1), Laubach 3 (10,4), Lich 5 (29,0), Linden 12 (30,6), Lollar 15 (116,4), Pohlheim 38 (104,8), Rabenau 1 (0,0), Reiskirchen 3 (19,5), Staufenberg 3 (23,6), Wettenberg 13 (71,6).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 14 544 (14 510) Corona-Fälle verzeichnet. 13 853 (13 834) Menschen gelten als genesen.

Derweil hat die Kreisverwaltung eine Passage aus der gestrigen Pressemitteilung zur neuesten Allgemeinverfügung korrigiert. Richtig heißt es: "Veranstaltungen in Innenräumen sind mit maximal 250, im Freien mit maximal 500 Personen möglich. Das Gesundheitsamt kann im Einzelfall Ausnahmen gestatten. Vollständig geimpfte oder genesene Personen werden nicht mitgezählt. Die Regelungen gelten auch für private Feiern und Veranstaltungen in öffentlichen oder angemieteten RäumenIn Gedrängesituationen, in denen nicht der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sind medizinische Masken zu tragen."