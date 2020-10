Landkreis gibt Hygienetipps für Sporttreibende

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). In geschlossenen Räumen können sich Aerosole länger halten als im Freien. Regelmäßiges Stoßlüften ist daher von besonders großer Bedeutung im Büro, beim Hallensport oder in Fitnessstudios. Gerade jetzt, wo mehr Sport in geschlossenen Räumen stattfindet, rät das Gesundheitsamt des Landkreises in einer Pressemitteilung, nicht nur zwischen verschiedenen Übungsgruppen, sondern auch zwischendurch während des Trainings zu lüften. Enger Kontakt zu anderen Menschen sollte nach Möglichkeit vermieden werden, um Infektionsrisiken zu reduzieren.

„Sport ist unter diesen Bedingungen in geschlossenen Räumen möglich“, sagt Landrätin Anita Schneider. „Doch die Vorgaben müssen erfüllt werden. Sportvereine und Fitnessstudios haben Hygienekonzepte entwickelt. Diese mussten nicht vom Gesundheitsamt genehmigt werden. Jeder Einzelne von uns entscheidet, ob die Hygienebedingungen ausreichend sind. Hier gilt das Prinzip der Eigenverantwortung, um sich und andere zu schützen.“

Voraussetzung zum Betreiben von Fitnessstudios ist laut Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung des Landes, dass ein umfassendes Hygienekonzept zugrunde liegt und dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Auch Aushänge zu den Abstands- und Hygienemaßnahmen sind erforderlich. Es soll nur die persönliche Sportausrüstung verwendet werden. Gemeinsam genutzte Sportgeräte sind zu desinfizieren. Umkleideräume, Wechselspinde, Schließfächer und sanitäre Anlagen dürfen nur unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Verfügung gestellt werden. Warteschlangen sind in jedem Fall zu vermeiden. Der Landkreis präzisiert in seiner aktuellen Allgemeinverfügung die hessische Verordnung, indem Fitnessstudios auch Teilnehmerlisten zu führen haben.

Beim Hallensport kann mit kleinen Schritten zum Infektionsschutz beigetragen werden. Statt Turnmatten aus dem Inventar der Hallen für Aufwärm- oder Gymnastikübungen zu nutzen, sollte man möglichst eigene Isomatten mitbringen. Hanteln können durch Wasserflaschen ersetzt werden. Kontaktflächen wie Griffe von Sportgeräten sollten zwischen jedem Durchgang mit Wasser und Seife gereinigt werden.