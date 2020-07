Landkreis Gießen: 154 neue Wohnungen gefördert

Im Herbst 2018 waren die ersten Förderbescheide für Neubauprojekte in mehreren Kommunen übergeben worden. Archivfoto: Panz

Kreis Giessen (red). Drei Jahre nach ihrer Gründung hat die SWS GmbH (Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung) im Landkreis Gießen, die vom Landkreis und 15 Kreiskommunen getragen wird, 154 Wohneinheiten nach der Richtlinie für sozialen Mietwohnungsbau gefördert. Weitere 93 Wohneinheiten sind derzeit in Planung. Und beim Umbau von historischer oder erhaltenswerter Bausubstanz in bezahlbaren Wohnraum sind bislang 15 Wohneinheiten entstanden.

"Ausreichend bezahlbarer Wohnraum ist nötig, um unseren Landkreis attraktiv und zukunftsfähig aufzustellen", betont Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. "Wir müssen unsere Anstrengungen erhöhen, um mehr bezahlbaren Wohnraum für Familien, Senioren und Alleinstehende zu schaffen. Sozialer Wohnungsbau ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die ohne finanzielle Förderprogramme von Land und Bund kaum umsetzbar ist." Aber auch die Kommunen müssten sich gemeinsam mit Baugenossenschaften und privaten Investoren engagieren. "Mit dem interkommunalen Zusammenschluss in der SWS gelingt uns ein gemeinsames Vorgehen. Die SWS berät, begleitet und koordiniert, der Landkreis fördert passende Vorhaben."

2018 wurden Vorhaben mit 2,06 Millionen Euro gefördert. Die größten Wohnbauprojekte befinden sind in der Licher Jahnstraße mit 25 Wohneinheiten, im Holzmühler Weg in Lollar (Arbeiterwohlfahrt) und "Auf der Riedstruth" (Baugenossenschaft Busecker Tal) mit je 24 Wohneinheiten. Für dieses Jahr sind Projekte in Lindenstruth, Langgöns und Hausen zur Förderung vorgesehen. Weitere 93 Wohneinheiten sind in der Planung, die meisten in Bauherrschaft von Genossenschaften und Kommunen.

DIE SWS GMBH Die SWS GmbH wurde am 3. Juli 2017 gegründet. Mit Ausnahme von Allendorf/Lda., Pohlheim und Gießen sind alle Kreiskommunen Mitglieder. Gießen deckt die Versorgung mit Sozialwohnungen über die städtische Wohnbau GmbH ab. Wohnbau und SWS arbeiten abgestimmt und ergänzend eng zusammen. Das Land gewährt für die vom Landkreis angestoßene interkommunale Zusammenarbeit in der SWS Zuschüsse: Für fünf Jahre und mehrere Projektphasen stehen 100 000 Euro in Aussicht. Der Landkreis verwaltet diese Gelder. Sie kommen als Förderung in gleicher Höhe dem sozialen Wohnungsbau in den Kommunen zugute. (red)

"Die Vorhaben verteilen sich auf den ganzen Landkreis", erklärt Jens Köhler, der im Dezember 2019 die Geschäftsführung der SWS GmbH übernommen hat. "Damit wird auch der Wohnraumdruck auf das Ballungszentrum Gießen reduziert."

Bei allen Neubauvorhaben verlieren die SWS und der Landkreis alte Bausubstanz nicht aus dem Blick. Mit der vom Kreistag beschlossenen Richtlinie zur Revitalisierung der Ortskerne wird die Schaffung von Wohnraum durch den Umbau historischer Bausubstanz gefördert. Eine Förderung beantragen kann jeder - vorausgesetzt, die Gesamtkosten betragen mindestens 25 000 Euro. Der Landkreis gewährt bis zu 30 Prozent der förderfähigen Investitionskosten, maximal 75 000 Euro.

Nach dem Startschuss in Nieder-Bessingen, wo private Investoren vier Wohneinheiten mit 184 Quadratmetern Wohnfläche in historischem Fachwerk schaffen, stehen vier weitere Projekte mit acht Wohneinheiten und über 773 Quadratmetern Wohnfläche zur Förderung an.

Antragstellung und Information laufen über die Wohnraumförderstelle des Fachdienstes Bauaufsicht (E-Mail: wohnbaufoerderung@lkgi.de). Als weitere Aufgabe hat die SWS jetzt den Aufbau eines Leerstandsmanagements für die Mitgliedskommunen definiert. Das Amt für Bodenmanagement in Marburg wurde mit der Datenerhebung beauftragt.