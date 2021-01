Landkreis Gießen: 1562 Impfdosen gegen Corona verabreicht

Bisher sind in den Pflegeheimen des Landkreises Gießen 918 Bewohner und 644 Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft worden. Foto: Landkreis Gießen

KREIS GIESSEN - Das Impfzentrum des Landkreises Gießen hat bis zum 7. Januar 2840 Impfdosen erhalten. Die Liefermenge teilt sich auf in 1150 Impfdosen für das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) als koordinierendes Krankenhaus sowie 1690 Impfdosen für das Impfzentrum in Heuchelheim. Vom Impfzentrum aus haben mobile Impfteams bisher 18 der 28 Pflegeheime im Landkreis Gießen besucht. Dort wurden 918 Bewohner und 644 Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft. Diese Zwischenbilanz hat der Landkreis am Freitag in einer Pressemitteilung gezogen.

"Die aktuell 1562 geimpften Bürger sind ein kleiner erster Schritt in Richtung Ende der Pandemie", betonte Landrätin Anita Schneider (SPD). "Das macht uns besonders für die Pflegeheime im Landkreis Mut. Unsere mobilen Impfteams leisten hervorragende Arbeit."

Derzeit seien an jedem Tag vier Ärzte sowie vier medizinische und vier Verwaltungsfachkräfte im Einsatz. Die Servicestelle "Mobiles Impfen" sei täglich von 6 bis 23 Uhr in zwei Schichten mit vier Mitarbeitern besetzt. In der allgemeinen Verwaltung, IT, Logistik und Leitung arbeiteten 15 Personen im Mehrschichtbetrieb.

Ab 18. Januar wöchentlich

Da die mobilen Impfteams maßgeblich auf die Vorbereitungen der Einrichtungen inklusive der betreuenden Hausärzte angewiesen sind, wurde zunächst in den Pflegeheimen geimpft, die als Erstes eine Impfbereitschaft gemeldet haben. Die Versorgung der weiteren Einrichtungen folgt nach Eingang der Meldung zur Impfbereitschaft. "Wenn ein Pflegeheim Impfbereitschaft signalisiert, wird es schnellstmöglich besucht", erklärte Udo Liebich als Leiter des Impfzentrums. "Eine Aufschiebung von Impfungen gibt es nicht, wenn Impfstoff zur Verfügung steht. Am Mittwoch haben wir unsere letzten Dosen verimpft, aber für Ende dieser Woche wurde uns Nachschub versprochen." Auf Nachfrage hieß es, dass für den gestrigen Freitag 120 Vials angekündigt waren und für kommende Woche Mittwoch nochmal 83. Die dann folgende Impfstofflieferung ist für den 18. Januar angekündigt. Von diesem Termin an soll wöchentlich geliefert werden. Die Impfstoffmengen seien aktuell noch nicht bekannt.

"Im Allgemeinen ist die Impfbereitschaft in den Pflegeheimen hoch", berichtet die Landrätin. "Wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, damit wir die Pandemie bald überwinden können. Besonders bei Personen, die täglich mit Risikogruppen in Kontakt stehen, ist eine Impfung enorm wichtig. Jedoch gibt es keine Impfpflicht, weshalb es in der Entscheidung und Verantwortung eines jeden Einzelnen liegt, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht."

Auf Nachfrage gab die Kreisverwaltung diese Informationen zum bisherigen Status: "Die Impfquoten sind in den Einrichtungen generell sehr unterschiedlich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Impfquote bei den Bewohnern im Durchschnitt etwa 61 Prozent beträgt, während sich von dem Personal rund 42 Prozent haben impfen lassen." Drei Gründe werden als Erklärung für diese Prozentsätze angeführt: "Erstens empfiehlt die Ständige Impfkommission des Robert Koch-Instituts, dass Personen, die bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben oder derzeit gerade durchmachen, nicht geimpft werden. Dies soll erst später geschehen, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Zweitens gibt es eine kleine Gruppe von Impfverweigerern und drittens gibt es Personen, deren Anamnese eine Impfung nicht zulässt. Gründe dafür sind zum Beispiel Allergien oder andere spezielle Vorerkrankungen. So kommt es, dass die Impfbereitschaft bei beiden Gruppen wesentlich höher ist als die Zahl derjenigen, die sich tatsächlich impfen lassen."

Zweite Runde

Die erste Impfrunde in den Heimen ist nach Angaben des Landkreises vollständig durchgeplant. Stand jetzt werden in allen Heimen bis Ende Januar Impfungen stattgefunden haben. Die zweite Runde der Impfungen beginnt nach der derzeitigen Planung am 19. Januar, sofern das Land den für die zweite Runde zurückgehaltenen Impfstoff bis dahin zur Verfügung stellt.

Welche Vorbereitungen müssen in den Heimen getroffen werden? Da die Impfung freiwillig ist, müssen alle Impflinge zustimmen. Bei einigen sei eine Zustimmungserklärung einer Betreuungsperson erforderlich. Die Heime werden gebeten, die Zustimmung der Impflinge oder der Betreuungspersonen zu organisieren. Weiterhin müssen behandelnde Hausärzte eine Anamnese durchführen. Diese kennen die gesamte Krankenakte des Impflings und können auf dieser Basis gut prüfen. Die letztendliche Impffreigabe erteilen die während des Impfprozesses anwesenden Impfärzte, die auch nochmal eine aktuelle Kurzuntersuchung durchführen. Auch die Impfung der Beschäftigten soll von den Heimen vorbereitet werden.

Das Impfzentrum in Heuchelheim wird nach Ankündigung des Landes ab 19. Januar in Betrieb gehen. Neben den über 80-Jährigen sollen die Mitarbeiter der Rettungsdienste sowie der Mobilen Altenpflegedienste geimpft werden. Als eins von sechs regionalen Impfzentren in Hessen versorgt der Landkreis Gießen nicht nur die eigenen Bürger, sondern auch die Nachbarlandkreise Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Wetterau.