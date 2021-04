Landkreis Gießen: 18 Millionen Euro werden in Straßen investiert

In der zweiten Jahreshälfte soll mit dem Bau des Rad-/Gehwegs zwischen Wieseck und Alten-Buseck begonnen werden. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - 14 Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 18 Millionen Euro umfasst das Bauprogramm für Bundes-, Land- und Kreisstraßen, das Hessen Mobil gemeinsam mit dem Landkreis Gießen vorstellte. Die Umsetzung soll zwischen drei und 28 Monate dauern (siehe Tabelle). 12,6 Kilometer werden erneuert. Die sieben Baumaßnahmen von Hessen Mobil an Bundes- und Landesstraßen im Landkreis ergeben eine Gesamtlänge von 6,8 Kilometern und geschätzte Kosten von rund 11,1 Millionen Euro. Darüber hinaus werden im Auftrag des Landkreises auch sieben Kreisstraßen mit einer Gesamtlänge von 5,8 Kilometer für 6,9 Millionen Euro saniert. Alle Baumaßnahmen sind mit Voll- und Teilsperrungen verbunden, sodass auf die Verkehrsteilnehmer über einen längeren Zeitraum verlängerte Wege zukommen.

Am längsten dauert die Erneuerung der 1,1 Kilometer langen Ortsdurchfahrt von Gonterskirchen. Die Arbeiten laufen und sollen im Herbst 2022 nach dann 28 Monaten beendet werden. Rund 3,8 Millionen Euro geben die Stadt Laubach, der Landkreis und das Land für dieses Gemeinschaftsprojekt aus, das in mehrere Abschnitte unterteilt wurde. Der erste Bauabschnitt - der Bereich der Landstraße 3138 (Hauptstraße) zwischen dem Ortseingang aus Richtung Ulfa kommend bis zur Einmündung der Straße Am Tannenberg - ist bereits fertiggestellt.

Neue Ampeln

Im Vergleich dazu "nur" drei Monate soll die Erneuerung von zwei Ampelanlagen bei Wettenberg (B 429) dauern. Mit einer Summe von 200 000 Euro will man den Verkehrsablauf an der Anschlussstelle Wettenberg der A 480 verbessern. Weil beide Ampelanlagen nicht mehr der aktuellen Verkehrssituation entsprechen, wird an der Koordinierung der Signalprogramme gearbeitet.

Bis Anfang Oktober soll die im April beginnende grundhafte Erneuerung der B 3 zwischen dem Autobahnkreuz Gießen-Nord und der Anschlussstelle Staufenberg-Süd (Fahrtrichtung Gießen) einschließlich Zubringer (L 3146) dauern. Für rund drei Millionen Euro wird man in dem 2,8 Kilometer langen Abschnitt Netzrisse und Durchbrüche der Asphaltschichten beseitigen. Die vorhandene Asphaltbefestigung wird entfernt sowie die Frostschutzschicht ausgebaut, hydraulisch gebunden und verfestigt. Saniert wird zudem die L 3146 zwischen dem Kreisverkehr am Ortsausgang von Staufenberg und der B 3 inklusive der Anschlussstelle. Sperrungen und Teilsperrungen der Anschlussstelle Staufenberg-Süd sind vorgesehen.

Auf 900 Meter soll auf der L 3093 zwischen Wißmar und Ruttershausen die Verkehrssicherheit verbessert werden. Die Kosten werden auf 350 000 Euro geschätzt. Der schadhafte Fahrbahnbelag soll in der zweiten Jahreshälfte innerhalb von vier Monaten erneuert werden.

Ein neuer Rad-/Gehweg soll fahrbahnbegleitend zur L 3128 ab Höhe des Gießener Tierheims in Wieseck nach Alten-Buseck gebaut werden. Mit dem Lückenschluss wird in der zweiten Jahreshälfte begonnen, er soll neun Monate dauern und knapp 3,2 Millionen Euro kosten. Dabei ist ein Bau in Abschnitten unter halbseitiger Sperrung mit Baustellenampeln vorgesehen, im Bereich des Gewerbegebiets "Flößer Weg" abschnittsweise auch mit Vollsperrung. Bereits Anfang 2020 fanden Rodungen statt und es wurde nach Weltkriegsbomben und ähnlichen Kampfmitteln gesucht. Ebenfalls 2020 wurden als landespflegerische Ausgleichsmaßnahme zwei Zauneidechsenhabitate angelegt. Um zu erreichen, dass die Tiere die neuen Habitate annehmen, wird der Bereich des künftigen Radwegs seit Frühjahr 2020 kontinuierlich gemäht.

Im Mai soll mit der Instandsetzung der Unterführung Horloff in Gonterskirchen (L 3138) begonnen werden. Fünf Monate wurden für den 330 000 Euro teuren Abbruch und die Erneuerung des Überbaus der Unterführung, der Kappen inklusive der Geländer sowie der Bauwerksabdichtung samt Herstellung eines neuen Fahrbahnbelags veranschlagt. Im Zuge der Maßnahme werden auch die Natursteinmauer im Widerlagerbereich sowie die angrenzende Stützwand instandgesetzt. Dies alles wird während der Vollsperrung im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt von Gonterskirchen umgesetzt.

Bei Münster ist für 300 000 Euro an der L 3481 die Instandsetzung der Unterführung Äschersbach geplant. Im Sommer soll die sechs Monate umfassende Maßnahme beginnen, wobei die 1949 errichtete Gewölbebrücke abgebrochen und erneuert werden muss. An den Unterbauten (Flügel, Widerlager) wird der Beton instandgesetzt. Bei dem Natursteingewölbe werden lose Steine ausgetauscht und die Fugen erneuert. Der Bereich wird voll gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Die Umleitung für Busse verläuft an der Baustelle vorbei.

Vollsperrung

Gleich an sieben Kreisstraßen wird in den nächsten Monaten unter Vollsperrung gearbeitet. Im Mai sollen 150 Meter der Ortsdurchfahrt von Trohe (K 143) im Bereich Danziger Straße für 185 000 Euro saniert werden. Hierbei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Hessen Mobil im Auftrag des Landkreises und der Gemeinde Buseck. Vorgesehen ist eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und des Durchlasses für einen Vorflutgraben am Ortseingang von Trohe sowie die Erneuerung der Gehwege, Austausch der Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Sanierung der Telekommunikationsleitungen.

Noch bis Mitte des Jahres dauert die laufende Sanierung der Ortsdurchfahrt Birklar (K 166). Die Gesamtkosten werden auf rund 3,9 Millionen Euro geschätzt. Der Kreis übernimmt 1,5 Millionen Euro der Gemeinschaftsmaßnahme, weitere Beteiligte sind die Stadt Lich und die dortigen Stadtwerke. Auch die Ortsdurchfahrten von Stangenrod (K 39) und Lumda (K 41) sollen einschließlich der Gehwege, der Kanal- und Wasserleitungen grundhaft erneuert werden. Die Arbeiten in Stangenrod auf einer Länge von 450 Metern sollen von Herbst 2021 bis Mitte 2022 dauern. Beteiligte sind neben dem Landkreis und der Stadt Grünberg auch verschiedene Versorgungsunternehmen. Der Kreis investiert eine halbe Million Euro. 350 000 Euro beträgt der Kreisanteil in Lumda. Auch hier sollen die Arbeiten von Herbst 2021 bis Mitte 2022 dauern.

Auch im Hungener Stadtteil Langd (K 187) wird die Ortsdurchfahrt saniert, Beginn ist im Sommer. 18 Monate soll die vom Landkreis mit 770 000 Euro geförderte grundhafte Erneuerung einschließlich der Gehwege, der Kanal- und Wasserleitungen dauern. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Hungen und den Versorgungsunternehmen.

Eine neue Fahrbahndecke soll die K 189 zwischen Ruppertsburg und Gonterskirchen erhalten. Im Herbst soll die rund 900 000 Euro teure Maßnahme auf dem 3,3 Kilometer langen Straßenabschnitt beginnen und Anfang 2022 abgeschlossen sein. Ende des Jahres soll in Wißmar mit der Instandsetzung der Lahn-Unterführung (K 25) begonnen werden. Hier dauern die erweiterten Bauwerksuntersuchungen noch an. Erst nach Abschluss dieser Untersuchungen steht der genaue Umfang der Brückeninstandsetzung fest. Rund 300 000 Euro wurden hierfür eingeplant.