Landkreis Gießen: 29 533 Impfdosen gegen Coronavirus verabreicht

Ihre Impfung war völlig unumstritten: Klara Möhwald, eine 84-Jährige aus Gießen, war einer der ersten Impflinge am Tag der Eröffnung des Zentrums in Heuchelheim.

KREIS GIESSEN - Der Landrat des Werra-Meißner-Kreises, der Bischof von Augsburg, die Präsidentin des DRK in Fulda oder direkt im benachbarten Lahn-Dill-Kreis 60 Mitarbeiter der Kreisverwaltung sowie 17 von deren Angehörigen - sie alle haben eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen, obwohl sie nicht der Prioritätengruppe I angehören. Derartige Fälle hat es im Landkreis Gießen nicht gegeben, bekräftigten die Verantwortlichen am Freitag bei der virtuellen ersten Sitzung eines Impfbeirates, der auf Idee von Landrätin Anita Schneider (SPD) einberufen wurde. Zwar haben auch hier Menschen eine Impfung erhalten, die nicht zu der genannten Prioritätengruppe gehören. Das seien aber Mediziner gewesen, die in Alten- und Pflegeheimen arbeiten, oder die Mitarbeiter des Impfzentrums in Heuchelheim. Und das habe auch nur für den Fall gegolten, dass abends Impfstoff übrig war, der wegen seiner Empfindlichkeit nicht aufgehoben und am nächsten Tag verwendet werden kann.

Im Mittelpunkt der rund zweistündigen Zusammenkunft stand der Vortrag von Kreisbrandinspektor Mario Binsch, der Leiter des Impfzentrums ist. Er präsentierte vor allem interessante Zahlen. Stand Donnerstag, 18. Februar, 23.52 Uhr sind 29 533 Impfungen verabreicht worden. Darin enthalten sind 16 651 Dosen im Impfzentrum (teilweise für Bürger aus den Landkreisen Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Wetterau), 7179 durch mobile Teams in Pflegeheimen und 5703 in Krankenhäusern. Bei letzteren sei die Impfung von 81 Prozent der Mitarbeiter der Priorität I, also jenen, die Kontakt zu Corona-Patienten haben, abgeschlossen.

24 von 28 Heimen

In 24 von 28 Pflegeheimen hat es laut Binsch erste und zweite Impfungen für alle gegeben, die wollten und durften. Die letzten Impfungen in den verbliebenen vier Heimen sollen in den nächsten Tagen folgen. Zudem seien 98 Prozent des Personals des Rettungsdienstes geimpft.

Zum Umgang mit Impfdosen, die abends übrigbleiben - je nach Hersteller sind das maximal neun oder fünf pro Glasfläschchen - verwies Binsch auf einen Einsatzbefehl des Landes, dass in diesem Fall kurzfristig Mitarbeiter des Rettungsdienstes oder ambulanter Pflegedienste geimpft werden könnten. Zudem wurden die erwähnten Ärzte geimpft, die mit Altenheimen zusammenarbeiten. Binsch nannte eine Zahl von 117 Ärzten (Stand 18. Februar), die dies betraf. Neun Ärzte stehen noch auf einer Liste und werden im Falle von übrig gebliebenen Dosen abends zum Ende des Dienstes im Impfzentrum angerufen und gefragt, ob sie kurzfristig nach Heuchelheim kommen können. Außerdem gab es 15 Bürger, die beantragten, wegen ihrer Grunderkrankung bei der Impfung vorgezogen zu werden. Dr. Renate Braun, die ärztliche Leiterin des Impfzentrums, bewertete zwölf davon positiv.

Die Zahl der Impfdosen, die tatsächlich nicht genutzt werden konnten, ist sehr gering. Zehn Impfdosen verfielen gemäß der Darstellung von Binsch wegen Bedienungsfehlern bei den mobilen Impfungen. Hinzu kamen 27 Dosen im Impfzentrum, von denen sich bei 18 Fremdkörper im Glasbehälter befunden hätten. Ein Gesamtverlust von 37 bei 29 533 verabreichten Impfdosen.

Ab kommenden Dienstag, 23. Februar, sollen alle sieben Impfstraßen im Impfzentrum in Betrieb genommen werden. Es wird in den nächsten zwei Kalenderwochen mit jeweils über 6000 Impfdosen gerechnet, die dem Landkreis Gießen zugewiesen werden.

Seit Mittwoch gebe es einen neuen Erlass des Innenministeriums, der regelt, dass Personen, die berufsbedingt eine erhöhte Priorität haben wie Ärzte, an zwei Wochenenden mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden sollen. Dieser wird auch bereits in Krankenhäusern für Mitarbeiter der Priorität II eingesetzt, berichtete Binsch.

Nach Angaben von Renate Braun gab es zwei Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen. In einem Fall sei die Ursache aber die Grunderkrankung der Person gewesen, im anderen eine nicht bekannte Corona-Infektion. Zu Nebenwirkungen berichtete sie von vielen Rückmeldungen über Fieber nach Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca - das sei aber eine bekannte Reaktion. Landrätin Schneider hatte zu Beginn deutlich gemacht, was das Ziel des Impfbeirats sein soll. Dieser sei ein "Beobachtergremium" und soll vor allem "Transparenz und Offenheit herstellen über die Verwendung der Impfdosen". Hingegen könne man nicht die Prioritäten bei der Reihenfolge der Impfungen ändern. Je nach Stand der Dinge sollen auch Vertreter anderer Interessengruppen in den Beirat eingeladen werden.