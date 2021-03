Landkreis Gießen: Ärzte, die wollen, dürfen impfen

Der Landkreis will alle Allgemeinarztpraxen, die wollen, in die Impfstrategie einbeziehen. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Mehr als 20 Arztpraxen aus dem Landkreis Gießen möchten nach Angaben des Landkreises Impfungen gegen das Coronavirus anbieten und haben über die Kassenärztliche Vereinigung Hessen ihr Interesse angemeldet. Der Landkreis möchte nun alle Allgemeinarztpraxen, die es möchten, in die Impfstrategie einbeziehen.

"Es ist zu begrüßen, dass in der Ärzteschaft ein breites Interesse an der Übernahme der Impfungen besteht", erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD). Das hessische Sozialministerium habe keine Bedenken, alle interessierten Praxen einzubeziehen - auch über die zunächst vom Bund geplanten wenigen Pilotpraxen hinaus. Denn diese seien zunächst lediglich als logistische Schnittstelle zu den Impfzentren vorgesehen gewesen, um Organisation und Dokumentation der Impfungen zu testen. "Sofern Praxen es können, binden wir auf dieser Grundlage alle in die Impfungen vor Ort ein", sagte Schneider. In einem ersten Schritt wird die Leitung des Impfzentrums des Landkreises die Praxen, die ihr Interesse bekundet haben, zu einer Videokonferenz einladen, um die weiteren Schritte zu besprechen.

Wann genau die ersten Impfungen in Praxen möglich sind und wie viel Impfstoff diesen zur Verfügung steht, ist noch nicht klar. Das Land sieht vor, dass die Praxen Impfstoff aus dem Kontingent der Impfzentren erhalten, und die Abgabe eigenverantwortlich für ihren Patientenkreis organisieren. Das bedeutet, dass im Impfzentrum entsprechend weniger Impfungen stattfinden können. Die Praxen müssten aber die Vorgaben der Corona-Impfverordnung und der Ständigen Impfkommission einhalten.

Durch die bundesweite Aussetzung der Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca sind allerdings allein in der laufenden Woche mehr als 1700 Impftermine im Landkreis entfallen, dies sind rund 30 Prozent der insgesamt vorgesehen Impfungen. "Wir sind also darauf angewiesen, dass uns vom Land weiterer Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt wird", betonte Schneider.

Mit den Praxen ist unter anderem zu klären, wie die Dokumentation sichergestellt wird, die zentral über die Impfzentren erforderlich sei. Die Daten müssten von den Praxen erfasst und am Ende des Tages dem Impfzentrum zur Verfügung gestellt werden.