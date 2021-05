Landkreis Gießen auch an Luca-App angeschlossen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Kontaktdaten im Restaurant hinterlassen – und das ohne Zettelwirtschaft, Stifte-Desinfizieren und Sicherheitsrisiken. Bei der digitalen Kontaktnachverfolgung unterstützt von nun an die Luca-App. Das Land hat alle hessischen Gesundheitsämter angeschlossen. Egal, ob Restaurant, Café, Bar, Veranstaltung oder Kulturstätte: Die Luca-App ersetzt Papierlisten in vielen Bereichen. Zum Beispiel registrieren sich Nutzer über einen QR-Code, wenn sie ein Restaurant betreten, und checken wieder aus, wenn sie gehen. Sollte zur gleichen Zeit eine infizierte Person in der Nähe gewesen sein, werden diese Informationen nach entsprechender Freigabe datenschutzkonform an das zuständige Gesundheitsamt verschlüsselt übermittelt. So könne Nachverfolgung erleichtert werden. Persönliche Daten seien für beispielsweise Restaurants nicht einsehbar, heißt es in der Mitteilung. Die Nutzung der App ist freiwillig und steht dem Handel sowie dem gastronomischen und kulturellen Bereich kostenlos zur Verfügung. Fragen zur Luca-App im Landkreis Gießen können unter 0641/9390-3560 oder per E-Mail an hygiene@lkgi.de gestellt werden.