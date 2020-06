Landkreis Gießen: Beate kämpft zum dritten Mal gegen den Krebs

Beate hat zum dritten Mal Krebs - dieses Mal ist die Krankheit unheilbar. Wann sie sterben wird, weiß sie zwar noch nicht, aber eins ist gewiss: Sie will jede Minute genießen, die ihr noch bleibt. Vor allem in der Natur ist sie gerne - und geht, wie hier, gerne an der Lahn spazieren. Foto: Meina

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen. Wütend ist Beate* nur manchmal. Viel zu sehr liebt sie es, sich auf die schönen Dinge zu konzentrieren. Und zu lachen: mit ihrem Sohn oder ihrem besten Freund; über Gott, die Welt und über sich und ihren Krebs.

Manchmal ist die 47-Jährige aber auch einfach sauer. Wenn Menschen ihr Leben verschwenden und nicht jeden Tag genießen oder bei Rückschlägen zu schnell aufgeben. Manchmal aber auch, wenn sie über ihr eigenes Schicksal nachdenkt. "Warum ich, was habe ich getan?", platzt es dann aus der Frau hervor, die sonst so wirkt, als könnte ihr nichts etwas anhaben.

Ein Schutzpanzer, den sie sich über die Jahre angelegt hat. Denn die Diagnose vor rund zwei Jahren, unheilbar an Krebs erkrankt zu sein, war längst nicht der erste Schicksalsschlag, den die ehemalige Altenpflegerin zu bewältigen hatte.

SPENDENKONTO Wer Beate helfen will, kann das mit einer Spende an die Familienkrebshilfe Sonnenherz gUG tun. Iban: DE82 7002 2200 0020 2679 84; BIC: FDDODEMMXXX; Fidorbank München; Verwendungszweck: "Helft Beate".

Schon ihre Kindheit war nicht einfach. Ohne ihre Eltern zu kennen, wurde sie im Heim groß und wuchs anschließend in einer Pflegefamilie im Kreis auf. Auch die Erinnerungen daran machen sie wütend. Denn die Menschen, die sie eigentlich schützen sollten, misshandelten sie. "Ich wurde geschlagen, in der Schule habe ich von meinen Mitschülern das Brot geklaut, weil ich Zuhause nichts zu essen bekam und manchmal wurde ich tagelang in den Kartoffelkeller gesperrt." Sie arbeitete auf dem Hof der Familie und es gab sexuelle Übergriffe. Immer wieder versuchte Beate, abzuhauen, verbrachte als Zwölfjährige Tage auf der Straße oder brach in Gartenhütten ein, um einen sicheren Schlafplatz zu haben. Doch immer wieder wurde sie vom Jugendamt zurückgebracht. Erst als sie 14 war und ihr Pflegevater wegen einer anderen Straftat vor Gericht stand, kam sie endlich von der Pflegefamilie los.

"Nach dem, was ich erlebt habe, müsste ich eigentlich ein ganz anderer Mensch sein. Andere hassen, niemandem vertrauen. Aber so ist es nicht", sagt Beate und blickt zufrieden. Sie ist sich aber auch sicher: Hätte sie ein richtiges Zuhause gehabt, Menschen, die sie fördern, dann hätte sie Medizin studiert, "um Menschen zu helfen. Doch die Chance bekam ich nie."

Helfen und zuhören, das tat sie schon als Jugendliche. Damals gab sie abends ehrenamtlich im Seniorenheim Essen aus, entschied sich dann, eine Ausbildung zur Altenpflegerin zu beginnen. Ihr Leben schien in den richtigen Bahnen zu verlaufen. Dann mit 28 spürte sie plötzlich einen Knubbel am Hals. Es stellte sich heraus, dass es ein neuroendokriner Tumor war - Krebs. "Der Tumor war direkt neben der Schlagader. Ich kam direkt auf die Intensivstation." Ohne Familie musste die junge Frau die Bestrahlung über sich ergehen lassen. Sie besiegte den Krebs.

Zehn Jahre später war die Frau, die immer im Kreis Gießen wohnte, Mutter eines Sohnes und lebte von ihrem Mann getrennt. Dann der nächste Schicksalsschlag. Wieder Krebs. Dieses Mal im Gebärmutterhals. "Es war kurz vor knapp, gefährlicher als beim Mal davor. Aber ich war mir sicher: Wenn ich den Krebs jetzt besiege, bin ich befreit." Es sollte anders kommen.

Ende April 2018. Schon Monate zuvor hatte Beate Schmerzen und Taubheitsgefühle in Armen und Beinen, die sie lange zu ignorieren versuchte. "Arbeiten, immer arbeiten. Ich hatte gar keine Zeit für den Arztbesuch", erklärt sie sich ihr zögerliches Verhalten heute. An Krebs dachte sie nicht. Auch die Mediziner gingen zunächst von einer Multiplen Sklerose aus. Dann das Ergebnis: Wieder ein Tumor am Hals - nur dieses Mal auf der anderen Seite und nach innen gerichtet, sodass man ihn nicht ertasten konnte. Mittlerweile hatten sich an der Wirbelsäule und in der Bauchspeicheldrüse Metastasen gebildet. "Als die Ärzte mir rieten, schon einmal ein Hospiz auszusuchen, war ich fertig. Ich hatte den Krebs doch schon zwei Mal besiegt und konnte gar nicht richtig begreifen, dass er dieses Mal bleibt." Beate begann eine neue Therapie am Uniklinikum in Marburg und auch "wenn ich zwischenzeitlich so aussah, als würde ich sterben": Noch sind die Metastasen nicht weitergewachsen. Es bleibe ihr immer noch Zeit. "Ich habe ein Leben gelebt, viel mitgemacht. Jetzt werde ich mich nicht auf die Couch legen und einfach warten, bis ich sterbe." Manchmal vergesse sie sogar, dass sie krank ist - nur ihre Medikamente und die Untersuchungen erinnern Beate daran.

Bis hierher sei sie immer rastlos gewesen, jetzt nicht mehr. Es klingt zwar merkwürdig, aber die Krankheit hat der heute 47-Jährigen auch einiges an Klarheit gebracht: über die Menschen, die man in seinem Leben haben will und diejenigen, die man nicht will. Und über die Dinge, die wirklich zählen. Allen voran ihr 15-jähriger Sohn, der mittlerweile bei seinem Vater wohnt. "Niemand weiß genau, wie lange ich noch lebe. Die Ärzte gehen davon aus, dass es nicht allzu lang sein wird. Ich will nicht, dass er sich von einem auf den anderen Tag umgewöhnen muss." Der Schritt sei ihr besonders schwergefallen, schließlich ist es vor allem ihr Sohn, der sie trotz allem weiterkämpfen lässt. Denn es gab Zeiten, da konnte auch die sonst so stark wirkende Frau nicht mehr. Doch der Gedanke an ihr Kind hielt sie aufrecht, auch wenn sie ihn immer seltener sieht - gerade jetzt durch die Corona-Pandemie.

Seit zwei Jahren ist Beate nun im Vorruhestand, lebt von 785 Euro Rente. Einige Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel muss sie selber zahlen. Etwa 150 Euro gibt sie dafür monatlich aus. Für ein neues Bett, das sie dringend braucht, reicht der Rest nicht. Auch Kleidung gönne sie sich nicht mehr. "Mir ist klar geworden, wie unwichtig Luxus und wie wertvoll ein ganz normales Leben ist. Ein Zuhause mit einer Familie, ein Job und Gesundheit. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich einmal 100 werde", sagt sie und grinst. Mit Mitte 50 wollte sie an die Nord- oder Ostseeküste ziehen. Träume, die wohl nie in Erfüllung gehen werden. Nun stünden gegenwärtige Dinge im Vordergrund. Ein neues Bett, aus dem sie alleine aufstehen kann. Und Geld für ihre Beerdigung.

*Der vollständige Name ist der Redaktion bekannt