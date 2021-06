Landkreis Gießen bereinigt Corona-Fallzahlen

Das Gesundheitsamt hat keine neuen Corona-Infektionen registriert. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Das Gesundheitsamt hat nach Datenbereinigungen die Corona-Fallzahlen für den Landkreis Gießen aktualisiert. In diesem Zug wurde die Zahl der aktiven Fälle - diese bezeichnet die in Quarantäne befindlichen Personen - um 190 auf nun 110 (Stand Dienstag) korrigiert. Dies hat die Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt.

Die derzeit niedrigen Infektionszahlen ermöglichten intensive Überprüfungen der Fälle. Dadurch wurden im System solche ausgetragen, in denen die Quarantäne in vielen Fällen bereits beendet war, die Infizierten aber noch als Personen in häuslicher Absonderung geführt wurden. Aktive Fälle werden nicht automatisch nach Ablauf der 14-tägigen Quarantäne ausgetragen, sondern jeweils nach einzelner Prüfung. Laut Kreisverwaltung hat dies den Hintergrund, dass es schwere Verläufe von Covid-19 gibt, die eine Entlassung nach 14 Tagen verhindern und in denen Personen weiter als infektiös gelten.

Zugleich erwartet das Gesundheitsamt für die kommenden Tage eine nachträgliche Steigerung der Gesamtzahl der Coronafälle um etwa 120. Diese Fälle betreffen laut Pressemitteilung jedoch keine Neuinfektionen, sondern sämtlich alte Fälle von Bewohnern der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung. Ein großer Teil der Quarantänemaßnahmen liegt zurück in den Monaten März und April, als es täglich stark steigende Infektionszahlen in der dritten Welle der Pandemie in teilweise dreistelliger Höhe gab.

Die positiven PCR-Testergebnisse der Infizierten habe die Erstaufnahmeeinrichtung dem Gesundheitsamt jeweils aktuell mitgeteilt. Die Quarantäne sei umgehend eingeleitet worden. Allerdings habe das Labor nicht parallel die Befunde ans Gesundheitsamt übermittelt. Diese werden nun nachgetragen und fließen in die Zahlen ein.

Und hier die konkreten Zahlen: Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Dienstag keine Corona-Neuinfektion registriert. Am Vortag waren es nach Korrektur neun Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 11,1 (16,0). Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 16,3 (Stand Mittwoch 0 Uhr). Bekanntlich gibt es häufig wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte.

Unverändert 22 Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 364. Es gibt - Stand Mittwoch - 99 aktive Fälle. Am Dienstag waren es 110.

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 3 (24,6), Biebertal 0 (0,0), Buseck 5 (7,8), Fernwald 3 (43,4), Gießen 55 (17,8), Grünberg 0 (0,0), Heuchelheim 2 (0,0), Hungen 1 (0,0), Langgöns 3 (8,6), Laubach 2 (20,8), Lich 1 (0,0), Linden 0 (0,0), Lollar 3 (0,0), Pohlheim 7 (33,1), Rabenau 2 (0,0), Reiskirchen 18 (19,8), Staufenberg 1 (0,0), Wettenberg 3 (0,0).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 13 827 (13 828) Corona-Fälle verzeichnet. 13 364 (13 354) Menschen gelten als genesen.