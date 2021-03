Landkreis Gießen bietet ab Mittwoch Schnelltests für alle an

Der Landkreis bietet ab der kommenden Woche kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürger an. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Der Landkreis bietet ab der kommenden Woche kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürger an. Wie die Pressestelle des Kreises mitteilt, vergibt das Gesundheitsamt in einem ersten Schritt Termine im Testcenter am Riversplatz in Gießen jeweils mittwochs und donnerstags zwischen 17.30 und 21 Uhr. Das Angebot startet am Mittwoch, 10. März. Ab Dienstag (9. März) um 9 Uhr können telefonisch Termine über das Impflotsenteam des Landkreises vereinbart werden.

Weitere Standorte

Der Landkreis plant eine Erweiterung des Testangebots ab dem 15. März auf vier weitere Standorte im Landkreis, die noch nicht feststehen und in den nächsten Tagen mit den Kommunen gesucht werden. Außerdem ist eine zeitliche Erweiterung auf sieben Tage in der Woche vorgesehen. "Das Angebot des Landkreises ist lediglich ein Teil der durch den Bund vorgesehenen kostenlosen Testung", sagt Landrätin Anita Schneider (SPD). "Weitere kostenlose Tests wird die Kassenärztliche Vereinigung mit ihren Test-Standorten anbieten, außerdem sind Angebote von Apotheken, Praxen und weiteren Anbietern zu erwarten." Schnelltests zur Selbstanwendung würden in Kürze auch im Handel frei verfügbar sein. Möglich sei daher auch, dass zum Beispiel Unternehmen Testungen für ihre Beschäftigten selbst organisieren.

Das Gesundheitsamt werde Personal in Zusammenarbeit mit dem DRK sowie aus dem eigenen Unterstützungspool bereitstellen. Dies ermöglicht auch, dass bei einem positiven Schnelltestergebnis direkt vor Ort ein laborbasierter PCR-Test zur Überprüfung durchgeführt werden kann.

KONTAKT Termine können ab Dienstag, 9. März, 9 Uhr telefonisch ausgemacht werden. Das Impflotsenteam ist in den einzelnen Kommunen unter den folgenden Nummern erreichbar: Allendorf 0151/22102627 Biebertal 06409/6934 Buseck 0160/96301914 Fernwald 06404/912911 Gießen 0641/3062222 Grünberg 06401/221244 Heuchelheim 0641/600256 Hungen 06402/8555 Langgöns 06403/902041 Laubach 06405/921424 Lich 06404/806221 Linden 06403/605111 Lollar 06406/920109 Pohlheim 06403/606247 Rabenau 06407/910934 Reiskirchen 06408/959066 Staufenberg 06406/80924 Wettenberg 0641/80440

Die kostenlosen Schnelltests durch den Landkreis sind zunächst für einen Monat geplant. Danach soll mit Blick auf alle weiteren zur Verfügung stehende Angebote geprüft werden, in welcher Form es weitergeführt wird.