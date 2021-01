Landkreis Gießen: CDU sieht Schuld für Iserv-Ausfall bei Dezernentin

Dass das Schulverwaltungssystem Iserv nach den Winterferien nicht funktionierte, liegt aus Sicht der CDU-Kreistagsfraktion in der Verantwortung der Schuldezernentin Christiane Schmahl (Grüne). Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (ww). Die Christdemokraten im Landkreis um ihren Spitzenkandidaten Christopher Lipp preisen nach dem Ausfall des Schulverwaltungssystems Iserv an den Grundschulen am ersten Homeschooling-Tag nach den Ferien das Schulportal der schwarz-grünen Landesregierung. Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) kontert allerdings: "Das Schulportal des Landes hat keine Videofunktion und deshalb können keine Videos abstürzen. Außerdem ist das Schulportal des Landes am Dienstag zeitweise auch nicht erreichbar gewesen. Im Übrigen war das in Bayern, Baden-Württemberg und Berlin auch so. Das mag daran liegen, dass alle jetzt gleichzeitig darauf zurückgreifen, genauso wie bei uns auch. Wir hatten keine einzige Meldung von den Grundschulen und den weiterführenden Schulen, dass etwas nicht funktioniert." So ihre Bilanz nach dem zweiten Tag Distanzunterricht.

Da anscheinend alle ziemlich gleichzeitig auf die Funktionen zugreifen, rät der Landkreis den Schulen, für Videokonferenzen "Microsoft Teams" oder "Jitsi" zu nutzen. Alle Schüler, die eine Iserv-Email-Adresse haben, könnten MS Teams nutzen. "Wenn die Videofunktion weniger genutzt wird, läuft der Rest besser. Natürlich kann es um 8 Uhr sein, dass zu viele gleichzeitig zugreifen. Dann muss man es auch mal einige Minuten später versuchen", betonte die Dezernentin.

Alle Systeme, ob IServ oder Schulportal, seien nicht dafür gemacht, sämtlichen Unterricht auf einmal zu verkraften. Im normalen Leben ohne Corona sei IT im Unterricht eine Möglichkeit, die nicht von allen immer genutzt werde. "Beim ersten Lockdown haben die Systeme gut funktioniert. Aber seitdem alle versuchen, den Unterricht zu streamen, weil ein Teil in der Schule und ein Teil zu Hause sitzt, kann das in einer Überlastung enden."

Videomodul deaktiviert

Auch am Dienstag gab es noch Probleme mit den Zentralrechnern, auf die Lehrer und Schüler zugreifen. Das Schulverwaltungssystem Iserv war zunächst im Bereich der Grundschulen nach Ausfällen am Montag aufgerüstet worden, sodass es diesmal hier reibungslos geklappt habe, teilte Johannes Altmannsberger vom Staatlichen Schulamt auf Anfrage dieser Zeitung mit. Das Videomodul sei vorübergehend deaktiviert, um die Basisfunktionen wie Mail und Aufgaben-Modul von Iserv zu entlasten, ergänzte Schmahl.

Dagegen gab es weiterhin Probleme bei den weiterführenden Schulen, weil Cloud-Videokonferenzen, aber auch teilweise das Schulverwaltungssystem des Anbieters beider Lösungen nicht funktionierten. Im Gegensatz zu den Zentralrechnern für die Grundschulen gibt es an den weiterführenden Schulen eigene Server (Zentralrechner), die dem Ansturm nicht standhielten und blockierten. Das war aufgrund von Informationen dieser Zeitung zumindest in der Stadt, für die allerdings Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser (SPD) zuständig ist, am Landgraf-Ludwigs-Gymnasium und der Ricarda-Huch-Schule der Fall. Im Landkreis beherzigten bereits viele Schulen, dass Teams die stabilste Konferenzlösung ist.

Altmannsberger wie Schmahl raten daher den Schulen dazu, auf "Microsoft Teams" zu setzen. Seit Dezember gebe es für die Schüler im Kreis vom Schulträger bereitgestellte Lizenzen für Office365, zu dem Word als Text-, Excel als Tabellenkalkulations- und Powerpoint als Präsentationssoftware zählen. Im Paket ist die Videokonferenzsoftware "Teams" enthalten, die weltweit Einsatz findet, aber an deren Datenschutzkonformität Zweifel bestehen. Das deutsche Unternehmen Iserv wirbt dagegen gerade mit Datenschutzkonformität. Dessen Videoserver stünden in Deutschland, erklärte ein EDV-Verantwortlicher einer Gesamtschule im Kreis auf Anfrage.

Die Landkreise Gießen und Vogelsberg setzen in ihren drei Schulamtsbezirken auf die kostenpflichtige Insellösung Iserv. Sie wurde von zwei ehemaligen Schülern als prämiertes Wettbewerbsprojekt später in einer eigenen Firma weiterentwickelt. Unter anderem werden hiermit Hausaufgaben für eine Klasse oder Kurse digital bereitgestellt und Leihmedien können an die Schüler versandt werden. Jede Lehrkraft wie auch Schüler haben hier eine eigene E-Mail-Adresse.

In Hessen gibt es bisher kein landesweites Schulverwaltungsprogramm, nur eine landesweite Noteneingabesoftware. Vor zwei Jahren reagierte die Landesregierung auf diesen Umstand und stellte erstmals das kostenlose Schulportal vor. Zu diesem Zeitpunkt hatten aber die Schulträger, die Landkreise vor Ort, bereits kostenpflichtige Insellösungen am Laufen, die ständig weiterentwickelt wurden. Es gibt aber auch Schulen ganz ohne eine derartige Lösung, die rein auf frei erhältliche Videokonferenzsoftware setzen.

Alle iPads verteilt

Die Schuldezernentin teilte am Montag zudem mit, dass jetzt alle vom Kreis angeschafften mobilen Leihgeräte - iPads von Apple - vergeben worden seien. Sie wurden für Schüler angeschafft, deren Familien sich ein solches Tablet nicht leisten können.

Lipp beklagte in der Mitteilung: "Obwohl Schuldezernentin Schmahl eine schnelle Behebung des Problems zugesichert hat, gibt es offenbar weiterhin massive Probleme mit Iserv. Ein reibungsloser Distanzunterricht ist deshalb kaum möglich, was sowohl für Lehrer als auch für alle Schüler ein untragbarer Zustand ist. Der Landkreis hatte seit dem ersten Lockdown monatelang Zeit, die Schulen technisch in die Lage zu versetzen, um einen geregelten Distanz-Unterricht zu ermöglichen. Leider wurde hier offenbar auf ganzer Linie versagt. Man hätte vorausschauend planen und die Serverkapazitäten erweitern müssen, um die Schulen gut auf den Schulstart vorzubereiten." Es dürfe nicht sein, dass die Schüler bis Klassenstufe sechs letztlich gezwungen seien, am Präsenzunterricht teilzunehmen und sich damit einem erhöhten Risiko einer Corona-Infektion auszusetzen, nur weil die Schuldezernentin mit der Bereitstellung der technischen Voraussetzungen für den Distanz-Unterricht überfordert sei.

Laut CDU setzen in Hessen rund 90 Prozent der weiterführenden Schulen und rund 50 Prozent der Grund- und Förderschulen auf das Schulportal Hessen, das vergleichbare Funktionen wie Iserv bereithalte.