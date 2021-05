Landkreis Gießen: CDU und Grüne billigen Koalitionsvertrag

CDU, Grüne und Freie Wähler wollen in den nächsten fünf Jahren im Kreistag zusammen regieren. Foto: Böhm

KREIS GIESSEN - Die neue Koalition im Kreistag, bestehend aus CDU, Grünen und Freien Wählern (FW), kann die Arbeit aufnehmen. Der 37-seitige Vertrag ist nun auch von den Mitgliedern der CDU und der Grünen gebilligt wurden. Bei den FW hatten Vertreter der Ortsvereine am Wochenende ihre Zustimmung gegeben.

Bis 23.50 Uhr dauerte am Dienstagabend die virtuelle Kreismitgliederversammlung der Grünen. Neben den Personalien Gromes und Zuckermann wurde auch über den Koalitionsvertrag abgestimmt. Dafür gab es 56 Ja- und drei Nein-Stimmen bei acht Enthaltungen. "Wir sind den Vertrag abschnittsweise durchgegangen und dann gab es eine rege Diskussion", schilderte Gerda Weigel-Greilich vom Kreisvorstand.

Bei der CDU musste per Briefwahl abgestimmt werden. Laut einer Pressemitteilung beteiligten sich daran 364 der rund 1500 CDU-Mitglieder im Kreis. Davon stimmten 345 Parteimitglieder für die Koalitionsvereinbarung, was einer Zustimmung von 94,8 Prozent entspricht. Kreisvorsitzender Helge Braun und Fraktionsvorsitzender Christopher Lipp zeigten sich sehr zufrieden mit diesem Ergebnis.

Der Vertrag war während eines virtuellen Parteitages beraten worden. Braun und Lipp berichteten über die Koalitionsverhandlungen und stellten die Schwerpunkte der 37-seitigen Vereinbarung mit dem Titel "Verantwortung für unseren Landkreis von morgen" vor.

"Die Koalitionsvereinbarung ist das Ergebnis intensiver Verhandlungen. In der Sache haben wir zum Teil intensiv diskutiert, die Gesprächsatmosphäre mit Grünen und Freien Wählern war jedoch vom ersten Verhandlungstag an sehr gut und konstruktiv. Mit der Bildung der Koalition aus CDU, Grünen und Freien Wählern setzen wir eine neue Zukunftsidee für den Landkreis Gießen um", erklärte Braun.

Der neue Fraktionsvorsitzende Lipp betonte den Gestaltungswillen der neuen Mehrheit im Kreistag: "Wir haben ein ambitioniertes Zukunftsprogramm aufgestellt, um den Landkreis Gießen in den nächsten Jahren zu einem modernen, nachhaltigen und lebenswerten Landkreis weiterzuentwickeln. Wir wollen aktiv den digitalen Wandel gestalten, den Umwelt- und Klimaschutz voranbringen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Landkreis stärken. Viele Punkte aus dem Wahlprogramm der CDU finden sich in der Koalitionsvereinbarung wieder. Wichtig waren uns vor allem politische Akzente bei der Digitalisierung der Verwaltung und unserer Schulen, der Wirtschafts- und Ausbildungsförderung sowie bei der Stärkung der Gesundheitsversorgung. Bei allen Herausforderungen, insbesondere der Notwendigkeit von Zukunftsinvestitionen und der Abarbeitung des Investitionsstaus bei den Kreisstraßen und an den Schulen, war es uns ein wichtiges Anliegen, dass der Landkreis finanziell solide bleibt und die Kommunen nicht durch eine höhere Kreisumlage belastet werden."