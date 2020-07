Landkreis Gießen: Drei neue Fahrrad-Leihstationen für Mitarbeiter und Besucher

Leihfahrräder von "nextbike" stehen nun auf dem Gelände der Kreisverwaltung zur Verfügung. Darüber freuen sich Landrätin Anita Schneider, Büroleiter Klaus Dieter Schmitt (r.) und Stabstellenleiter Uwe Happel. Foto: Landkreis Gießen

Kreis Giessen (red). Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren, wird für Mitarbeiter der Kreisverwaltung nun komfortabler. Auch Bürger, die bei der Behörde am Riversplatz etwas zu erledigen haben, können bequem ohne Auto anreisen. Denn für die sogenannte "letzte Meile" zwischen Bahn- oder Busstation und Arbeitsstätte stehen an attraktiven Stellen ab sofort weitere Leihfahrräder zur Verfügung. Darauf macht der Landkreis in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Per App oder Anruf

Der Anbieter "nextbike" hat im Auftrag des Landkreises sowohl am Riversplatz als auch an den Bahnhaltepunkten Erdkauter Weg und Licher Straße neue Stationen eingerichtet, an denen man gegen eine Gebühr ein Fahrrad ausleihen kann. Dazu registriert man sich und kann dann über eine Smartphone-App oder auch nach einem Anruf den Service nutzen. So können Bedienstete morgens ein Rad am Bahnhof ausleihen und am Riversplatz abgeben. Nach Feierabend entsprechend in die andere Richtung.

Landrätin Anita Schneider (SPD) erklärt die Erweiterung des "nextbike"-Angebots: "Der ÖPNV gehört zu einem umweltfreundlichen Verkehr der Zukunft maßgeblich dazu. Um vor allem die Bahn attraktiver zu gestalten, müssen wir immer auch die 'letzte Meile' mitbedenken und die Infrastruktur vor Ort entsprechend gestalten. Deswegen haben wir mit 'nextbike' verhandelt und konnten so das in Gießen bereits vorhandene Netz an Leihstationen verdichten, um den Mitarbeitern ein maßgeschneidertes Angebot unterbreiten zu können. Selbstverständlich führt dies auch zu mehr Service für die Bürger, die nun ebenfalls mit dem Leihfahrrad zur Kreisverwaltung fahren können."

Die neuen Fahrradleihstationen stehen im Zusammenhang mit anderen Neuerungen für einen abgaslosen Verkehr zur Arbeitsstätte. Denn die Linienangebote des ÖPNV wurden bereits verbessert, indem die Taktung einiger Buslinien in Richtung Riversplatz verdichtet wurde.

Zudem steht die Einführung eines Jobtickets für alle Beschäftigten des Landkreises Gießen sowie des Servicebetriebes an, welches zum November angeboten wird.