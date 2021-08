Landkreis Gießen erreicht Inzidenz-Wert von 51,0

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Der Landkreis Gießen erlässt eine weitere Allgemeinverfügung zum Schutz vor dem Coronavirus. Damit folgt der Landkreis den Vorgaben des Eskalationskonzepts des Landes Hessen zur Eindämmung der Pandemie. Nötig ist dieser Schritt, weil das Robert Koch-Institut (RKI) am gestrigen Mittwoch, 25. August, für den Landkreis Gießen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 51 ausweist. Ab einer Inzidenz von 50 wird umgehend die dritte Stufe des Eskalationskonzepts erreicht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Regelungen

Veranstaltungen in Innenräumen sind mit maximal 250, im Freien mit maximal 500 Personen möglich. Das Gesundheitsamt kann im Einzelfall Ausnahmen gestatten. Vollständig geimpfte oder genesene Personen werden nicht mitgezählt. Die Regelungen gelten auch für private Feiern und Veranstaltungen in eigenen oder angemieteten Räumen. In Gedrängesituationen, in denen nicht der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sind medizinische Masken zu tragen.

Negativnachweis

Die Pflicht für die Vorlage eines Negativnachweises (also Impfnachweis, Genesenennachweis oder Testnachweis) wird ausgeweitet: Der Negativnachweis ist erforderlich für die Teilnahme an Veranstaltungen und Treffen in Innenräumen ab 25 Personen, den Besuch von Gastronomie in Innenräumen (eine Ausnahme gilt für Betriebskantinen), die Innenräume von Spielbanken, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Oper, Konzerte und Theater, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Sporthallen (Ausnahmen gelten für den Spitzen- und Profisport) sowie für körpernahe Dienstleistungen wie Besuche von Friseursalons oder Kosmetikstudios.

Die 33. Allgemeinverfügung tritt am 27. August in Kraft und gilt bis einschließlich 16. September.

Die Zahlen

Derweil hat das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen seit Dienstag 33 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut eigenen Berechnungen - Stand Mittwoch 17 Uhr - 60,2. Dienstag lag der Wert bei 54,7. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 51,0 (Stand Mittwoch 0 Uhr). Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen unterschiedliche Werte.

21 (26) Personen werden stationär behandelt. Die Zahl der Kreis-Bürger, die an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben sind, liegt weiterhin bei 367. Es gibt 309 aktive Fälle (296).

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 1 (0,0), Biebertal 10 (86,6), Buseck 8 (46,6), Fernwald 10 (101,3), Gießen 153 (82,4), Grünberg 16 (88,2), Heuchelheim 9 (89,5), Hungen 6 (15,9), Langgöns 8 (34,2), Laubach 3 (10,4), Lich 4 (21,7), Linden 11 (22,9), Lollar 19 (116,4), Pohlheim 37 (115,8), Rabenau 1 (0,0), Reiskirchen 4 (19,5), Staufenberg 1 (0,0), Wettenberg 9 (39,8).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 14 510 (14 477) Corona-Fälle verzeichnet. 13 834 (13 814) Menschen gelten als genesen.