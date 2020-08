4 min

Landkreis Gießen: Feuerwehren beginnen nach Corona-Zwangspause verstärkt mit Übungsbetrieb

Seit Mitte März stand das Ehrenamt bei den Feuerwehren mehr oder weniger still. Seit wenigen Wochen wurde teilweise in Kleingruppen geübt. Nun treffen sich manche Wehren wieder in größeren Gruppen.

Von Volker Böhm und Ernst Weißenborn