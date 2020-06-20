Samstag, 20.06.2020 - 07:20
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Landkreis Gießen: Gespenstische Leere in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ist vorbei
Von Eva Pfeiffer
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