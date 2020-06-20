Lokales

Landkreis Gießen

mehr aus Landkreis Gießen
plus
Samstag, 20.06.2020 - 07:20
5 min

Landkreis Gießen: Gespenstische Leere in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ist vorbei

Die Lebenshilfe Gießen betreibt sechs Werkstätten und einen Berufsbildungsbereich für Menschen mit Behinderungen. Seit Ende März waren sie wegen der Corona-Pandemie geschlossen, nun kehren die ersten Mitarbeiter zurück. Für sie ist der feste Tagesrhythmus wichtig.

Von Eva Pfeiffer
Daniel Tabert in der Spülküche der Reha-Werkstatt Mitte. Der Biebertaler hat die Werkstatt-Pause genutzt, um mit anderen Aktiven der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatträte ein Konzept für den Wiedereinstieg zu erarbeiten. Foto: Pfeiffer

Daniel Tabert in der Spülküche der Reha-Werkstatt Mitte. Der Biebertaler hat die Werkstatt-Pause genutzt, um mit anderen Aktiven der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatträte ein Konzept für den Wiedereinstieg zu erarbeiten. Foto: Pfeiffer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+F3WynKZtE2yyp3Ayov4tCP9vCxqfMJywnPOlMJybMJ53MJymMFO0paIxMJk0MJ4tGJy0qTHtGpBxpabtMTyyVR5uL2ulnJAbqTIhVUc1pvOGL2ufnJKQa3IhMlO2o24tF2yhMTIlM8BxpaEyovjtH2AbqJkyovO1ozDtD28hVTIcovjtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVUq1pzEyovOuLzqyp2SaqPO1ozDtMKZtM2SvVTqyMfB8nTk0VT51pvOho2AbVTIcovOHnTIgLGbtMTSmVRAipz9hLKMcpaImYvORo2AbVTWcplOxnJHtI2Iln3A0j6E0qTIhVToQiUVtGJIhp2AbMJ4toJy0VRWynTyhMTIlqJ5aVTyhVTEyovOJMKWipzEhqJ5aMJ4tMTIlVRkuozEyp3WyM2yypaIhMlOvMKYQiTAep2ywnUEcM3Dtq3IlMTIhYPOxLKIypaEyVTImYvOOoFNlZl4tGpBxpabtq2SlVTgfLKV6VREcMFOAnKEupzWynKEypvOxj7klMzIhVUMipzIlp3DtozywnUDtoJIbpvOuovOcnUWyovOOpzWynKEmpTkuqUbhVPWOoFOOozMuozptq2SlVTywnPOzpz9bVZB8LzIlVTEcMFOzpzIcMFOnMJy0YvOSplO3LKVtq2yyVTIcovOYqKW6qKWfLKIvVvjtMKWcoz5ypaDtp2ywnPOZqJymMFbfVTEcMFOcovOxMKVtHzIbLF1KMKWep3EuqUDtGJy0qTHtMTIlVRkyLzIhp2ucoTMyVRqcMpBsMJ4tnJ4tMTIlVRSvqTIcoUIhMlOAo250LJqyYHIcM2IhMzIlqTyaqJ5aVTSlLzIcqTI0YvORo2AbVTEcMFOuozoQcT5aoTywnTHtEaWyqJEyVTucMJk0VT5cL2u0VTkuozqyYvORnJHtEaWuqFOgnKDtMTIgVTShp3EyL2gyozEyovOZLJAbMJ4tq29foUEyVUc1pfB8L2fhVSMipvOuoTkyoFOxMKVtp296nJSfMFOYo250LJg0VUc1VRgioTkyM2IhVUIhMPOUpaIjpTIhoTIcqTIlovOzMJufqTHtnJulYvORnJHtGTIvMJ5mnTyfMzHtE2yyj59yovOvo3DtLJ4fVUAcL2ttDKWvMJy0VT1cqPOhLJAbVRuuqKAyVT5ynT1yovO6qFOej7MhozIhYvOVLKDtp2yyVTImVTShM2Iho21gMJ4/VPWBMJyhVvjtp2SaqPOZqJymMFO1ozDtoTSwnUDtoTS1qPjtVz1uovObj6E0qTHtoJylVTkcMJWypvOgMJyhMFOYo2kfMJqyovOhLJAbVRuuqKAyVUAwnTywn2IhVUAioTkyov4v
ETyyVRkyLzIhp2ucoTMyVRqcMpBsMJ4tLzI0pzIcLaDtp2IwnUZtI2Iln3A0j6E0qTIhVUIhMPOynJ5yovOPMKW1MaAvnJkxqJ5ap2WypzIcL2ttMfB8pvOAMJ5mL2uyovOgnKDtDzIbnJ5xMKW1ozqyov4tFJ5mM2ImLJ10VUAcozDtMT9lqPN3AQxtHTIlp29hMJ4toJy0VRuuozEcL2SjVTWyp2Abj6EzqTyaqP4tEJyhnJqyVUMiovOcnT5yovOmnJ5xVT51ovOuovOcnUWyovOOpzWynKEmpTkuqUbtraIlj7kwn2qyn2IbpaDhVPWRnJHtM2ImpTIhp3Ecp2AbMFOZMJIlMFOcp3Dtqz9lLzIcVvjtp2SaqPOGo3ccLJkxnJIhp3EfMJy0qJ5aVRShozI0qTHtE2IfMT1uL2uypv4tGaIlVTEcMFOBo3WgLJkcqZBxqPjtMTyyVTymqPOho2AbVT5cL2u0VUc1pfB8L2fhVSIhMPOxLKZtozywnUDtoaIlVUqyM2IhVTEypvOaMJk0MJ5xMJ4tDJWmqTShMUZgVUIhMPOVrJqcMJ5ypzIaMJkhYPOmo25xMKWhVTS1L2tfVUqynJjtqzyyoTHtGJy0LKWvMJy0MKVtoz9wnPOcoJ1ypvOzMJufMJ4hVSW1ozDtAwNtHUWirzIhqPOaMJwQgaWyovOhLJAbVSAwnZBxqUc1ozptqz9hVRqyoTEgLJAbMKVtMJyhMKVtHzymnJgiM3W1pUOyVTShVP0tLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMUIlL2ttIz9lMKWepzShn3IhM2IhVT9xMKVtq2IcoPOmnJHtGJIxnJguoJIhqTHtMJyhozIboJIhYPOxnJHtMTSmVRygoKIhp3ymqTIgVTShM3WynJMyov4tH2yyVTGQiUWzMJ4tMJWyoaAiVUqcMFQQiTWypvN2ZP1Xj6EbpzyaMFO1ozDtHTIlp29hMJ4fVTEcMFOcovOKo2uhp3GQcUE0MJ4toTIvMJ4fVTqyopBxj58tMTIlVRkuozEyp3Mypz9lMT51ozptoz9wnPOhnJAbqPO6qKYQiTAeYt==
FJ4tMTIlVSWynTRgI2Iln3A0LKE0VR1cqUEyVUAcozDtMTSbMKVtMTIlrzIcqPO2o24tpaIhMPNlZwNtGJy0LKWvMJy0MKWhVTkyMTyaoTywnPN3ZFO2o3VtG3W0YvOGpUIwn3AwnUI0rasQcT5xMFjtDJWmqTShMUAgLKWenJIlqJ5aMJ4tqJ5xVTMyp3EyVRSlLzIcqUAjoZBxqUcyVUAioTkyovOxLKZtFJ5zMJg0nJ9hp3Wcp2yeolOgnJ5coJyypzIhYvORMKVtDzI0pzyyLvOdMJEiL2ttoTyyMvOuqJAbVUsQcTulMJ5xVTEyplOGnUI0MT93oaZtq2IcqTIlBvORLKZtGTIvMJ5mnTyfMzHgHTIlp29hLJjtj7kvMKWhLJugVTEcMFOOpzWynKDtMTIlVSqypzgmqTS0qTWyp2Abj6EzqTyaqTIhYvORLKAmVTEcMFODpz9xqJg0nJ9hVUqynKEypvOfj6E1MaDfVUAynFOxo3OjMJk0VUqcL2u0nJpfVTWyqT9hqPOGo3ccLJkxnJIhp3EfMJy0qJ5aVRWyozcuoJyhVSMiM2IfplNgVUc1oFOynJ5yovOzj7klVTEcMFOYqJ5xMJ4fVTEcMFOmnJAbVTS1MvOZnJIzMKW1ozqyovO2MKWfLKAmMJ4fVUc1oFOuozEypzIhYPOxLJ1cqPOyplOhLJAbVTEypvOFj7kwn2gynUVtMTIlVR1cqTSlLzIcqTIlVT5iL2ttDKIzqUYQcTqyVP0tqJ5xVTEuoJy0VRSlLzIcqPNgVTqcLaDh
Fotos
Daniel Tabert in der Spülküche der Reha-Werkstatt Mitte. Der Biebertaler hat die Werkstatt-Pause genutzt, um mit anderen Aktiven der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatträte ein Konzept für den Wiedereinstieg zu erarbeiten. Foto: Pfeiffer

Daniel Tabert in der Spülküche der Reha-Werkstatt Mitte. Der Biebertaler hat die Werkstatt-Pause genutzt, um mit anderen Aktiven der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatträte ein Konzept für den Wiedereinstieg zu erarbeiten. Foto: Pfeiffer

Luise arbeitet in der Industriemontage der Reha-Werkstatt Mitte. Vor allem der soziale Kontakt fehlte ihr während des Lockdowns. Foto: Pfeiffer

Luise arbeitet in der Industriemontage der Reha-Werkstatt Mitte. Vor allem der soziale Kontakt fehlte ihr während des Lockdowns. Foto: Pfeiffer

2
VxEcMFOAMJ5mL2uyovOcovOxMJ4tI2Iln3A0j6E0qTIhVUAcozDtLKIzVTEyovOFnUy0nT11plOuozqyq2yyp2IhVvjtp2SaqPORLJ5cMJjtITSvMKW0YvORMKVtDzyyLzIlqTSfMKVtq2Icj58fVUqiqz9hVTIlVUAjpzywnUD6VRIlVTSlLzIcqTI0VTyhVTEypvOFMJuuYIqypzgmqTS0qPOAnKE0MFOcovOxMKVtFTS1p3qcpaEmL2uuMaDhVRSfplOmnJAbVTygVR3QcUW6VTEcMFOSpzIcM25cp3AyVZB8LzIlp2AboUIaMJ4fVUWyL2uhMKEyVTIlVTcyMTIhVSEuMlOgnKDtMTIlVR1yoTE1ozpfVTEup3ZtMTyyVSqypzgmqZBxqUEyovOmL2ufnJKQa2IhVT3QiUAmMJ4hVREiL2ttozywnUEmVUOup3AcMKW0MFjtMTyyVSIhp2ywnTIlnTIcqPO3LKVtM3Wij58hVPWAMJ5mL2uyovOgnKDtDzIbnJ5xMKW1ozqyovOmnJ5xVTEuplOfMKE6qTHtHzSxVvjtn3WcqTymnJIlqPOHLJWypaDhVPWSplO3LKWyovOvMKWynKEmVRucoTMmM2IfMTIlVTqyMzkip3AyovjtMTRtq3IlMTIhVUqcpvOhnJAbqPOgLJjtMKW3j6EboaDhVt==
H2IcozIhVSqypzgmqTS0qP1Xo2VtMUIlMaEyVTEypvOPnJIvMKW0LJkypvOvnKZtDJ5zLJ5aVRc1ozxtozywnUDtLKImj7kvMJ4hVR9bozHtDKWvMJy0VUqupvOypvO0pz90rzEyoFOhnJAbqPjtMTIhovOHLJWypaDtMJ5aLJqcMKW0VUAcL2ttqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOvMJxtMTIlVRkuozEyp2SlLzIcqUAaMJ1ynJ5mL2uuMaDtI2Iln3A0LKE0pfBxqTHhVPWRLFObLJWyVTywnPOgnJAbVUWynJ5aMJghnJI0YvOKnKVtnTSvMJ4tF29hqTSeqTHtozSwnPOPMKWfnJ4tM2IeofB8pTM0VUIhMPOynJ4tF29hrzIjqPOypzSlLzIcqTI0VUc1pvOFj7kwn2gynUVtnJ4tMTyyVSqypzgmqZBxqUEyov4tETSmVTuuLzIhVUqcpvOcovOKnJImLzSxMJ4tqz9lM2ImqTIfoUDhVRImVTymqPO3nJAbqTyaYPOxLKAmVTEcMFOZMKI0MFOupzWynKEyovOej7MhozIhYPOmo25mqPOzj7kboUDtoJShVUAcL2ttozywnUDtq2IlqUMioTjtqJ5xVT5cL2u0VTqyLaWuqJAbqP4vVREypvOPnJIvMKW0LJkypvOcp3DtMaWinPjtMTSmplOypvOhqJ4tq2yyMTIlVTyhVTEcMFOKMKWep3EuqUDtMTSlMvNgVTS1L2ttq2IhovOypvOhLJAbVUc3MJxtITSaMJ4tLzIcozSbMFO3nJIxMKVtqKWfLKIvp3WynJLtM2I3MKAyovOmMJxhVPWWL2ttnTS0qTHtpzywnUEcMlOAqKAeMJkeLKEypvOhLJAbVTEypvOfLJ5aMJ4tHTS1p2HvYPOypzyhozIlqPOmnJAbVSEuLzIlqPO1ozDtoTSwnUDh
ETSmplO2nJIfMJ4tGJy0LKWvMJy0MKWhVTEypvOOoTk0LJptnJ4tMTIhVSqypzgmqZBxqUEyovOaMJMynTk0VTuuqPNgVUIhMPOuqJMapaIhMPOxMKVtIz9lM2SvMJ4tMTIlVRkuozEyp3WyM2yypaIhMlO0MJyfplOcoJ1ypvOho2AbVTMynTk0VP0fVTuuqPOuqJAbVSAirzyuoTEcMJ5mqP1ZMJy0MKWcovOUMJkxoJSwnTIlVTMyp3EaMKA0MJkfqP4tFJ1gMKVtq2yyMTIlVTgfnJ5aMJkyVTEuplOHMJkyMz9hYPOAnKEupzWynKEypvOzpzSaqTIhYPO3LJ5hVUAcL2ttLJ4tMTIlVSAcqUIuqTyiovOyqUquplQQcT5xMKW0YvNvIzyyoTHtq8B8pzEyovOaMKWhMFOeo21gMJ4fVUqynJjtMKZtnJuhMJ4traIbLKImMFOhnJAbqPOaqKDtM2IbqPOiMTIlVUAcMFOxnJHtH3ElqJg0qKVtqzIloJymp2IhYvVtDJWypvOuqJAbVTEcMFOaLJ56VUOlLJg0nKAwnTHtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptMKE3LFOvMJxtHT9mqPO2o24tDzIbj7MlMTIhVTMynTkyYt==
ETyyVSWynTRgI2Iln3A0LKE0VR1cqUEyVTymqPOynJ5yVSWynTSvnJkcqTS0nJ9hp2IcoaWcL2u0qJ5aVToQiUVtGJIhp2AbMJ4toJy0VTAbpz9hnKAwnTIhVUOmrJAbnKAwnTIhVRIln3Wuozg1ozqyovNgVTIcozHtJzyyoTqlqKOjMFjtMTyyVT5uL2ttDJ5aLJWyovO2o24tGJSlLlOOpTMyoTWuqJ0fVRWypzIcL2umoTIcqUIhMlOOpzWynKDtqJ5xVRWcoTE1ozpfVTyhVTEyovOZLJ5xMKA2MKWipzEhqJ5aMJ4tozywnUDtLJGQcUS1LKDtLzIlj7kwn3AcL2u0nJq0VUqypzEyYvOGolOeo21gMFOcovOxMKVtGz90LzI0pzI1qJ5aVTI0q2RtoaIlVTEypzcyozyaMFO1oaEypvjtMTIlVT9bozIbnJ4tnJ4tMTIlVRWyqUWyqKIhMlOcp3DhVSqypvOuLzIlVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTyhVTIcozIlVTIcM2IhMJ4tI29boaIhMlOfMJW0VUIhMPOcovOho3WgLJkyovOnMJy0MJ4toaIlVTSgLaIfLJ50VTWyqUWyqKDtq2ylMPjtMTIlVTuuqPO3j6EbpzIhMPOxMKVtHTShMTIgnJHtn2IcovOOoaWyL2u0VTS1MvOxnJHtGz90LzI0pzI1qJ5aVP0tLKIwnPO3MJ5hVTE1pzAbVTEyovO3MJqvpzIwnTIhMTIhVRSlLzIcqUAuoTk0LJptMJyhVRWyMTSlMvOvMKA0j7khMTHhVPWRnJHtF3WuozgbMJy0VTuuqPO2nJIfMFOynJ5aMJuioUDvYPOvMKEioaDtDKOzMJkvLKIgYvOALJ5wnPOynJ4tI2Iln3A0LKE0oJy0LKWvMJy0MKVtLzIznJ5xMKDtp2ywnPOxMKW6MJy0VTyhVTIcozIlVRgfnJ5cnljtMTRtp2ywnPOxMKVtpUA5L2ucp2AbMFOUMKA1ozEbMJy0p3c1p3EuozDtMUIlL2ttMTyyVRS1p25unT1yp2y0qJS0nJ9hVUMypaAwnTkyL2u0MKW0VTuuqP4=
DzIcVTEypvOZMJWyoaAbnJkzMFOUnJKQa2IhVTymqPOgLJ4tMTSbMKVtLzIgj7kbqPjtqUWiqUbtETymqTShrzqyLz90VRgioaEun3DtraHtnTSfqTIhVUIhMPO6qFO1oaEypaA0j7k0rzIhYvOGqTS0qPOcovOxMKVtI2Iln3A0LKE0VUElnJMzqPOgLJ4tp2ywnPOyqUquVTygVRyhozIhnT9zVP0tLJ4tMTIlVTMlnKAwnTIhVRk1MaDtqJ5xVT1cqPOOLaA0LJ5xYvOUpaIjpTIhoTIcqTIlVTWyp3IwnTIhVTEcMFOAnKEupzWynKEypvO6qJuuqKAyYPOaMJWyovOHnKOjplOzj7klVTEcMFOCpzquozymLKEco24tMTImVRSfoUEuM3Zto2EypvOxMKVtH296nJSfMTyyoaA0VTucoTM0VTEuLzIcYPOynJ5yovODoTS0rvOzj7klVRWyqUWyqKEyplOKo2uhMJ4traHtMzyhMTIhYvOnqJ1cozEyp3Dtj7kvMKVtMJyhVSEbMJ1uVT3QiUAmMJ4tp2ywnPOxnJHtI2Iln3A0LKE0LzImL2wQcTM0nJq0MJ4tLJWypvOeMJyhMFOGo3WaMJ4toJSwnTIhBvOWnUVtGT9bovO3nKWxVUqynKEypzucovOcovO2o2kfMKVtFZB2nTHtM2I6LJufqP4tVxEuplObLKDtoJylVSAcL2uypzuynKDtM2IaMJWyov4tFJAbVTuuqUEyVRqyoTDtqJ5xVUq1p3A0MFjtMTSmplOcL2ttnKWaMJ5xq2ShovO3nJIxMKVtLJ4toJIcozIhVRSlLzIcqUAjoTS0rvO6qKYQiTAen2ShovVfVUAuM3DtGUIcp2HhVSMipvOcnUWyoFOypaA0MJ4tDKWvMJy0p3EuMlOhLJAbVTEyoFOGnUI0MT93ovObLKE0MFOmnJHtnzIxo2AbVSAipzqyov4tGzywnUDfVUqynJjtp2yyVUAcL2ttqz9lVTIcozIlVRyhMzIeqTyiovOgnKDtMTIgVRAipz9hLKMcpaImVTqyMfB8pzAbqTI0VTuuLzHfVUAiozEypz4tq2IcoPOxqKWwnPOxnJHtoTShM2HtDKImrzIcqPOxnJHtHz91qTyhMFOuLzuuozEyovOanJ5aYvORnJHtDJ5ap3DtnTSvMFOmnJAbVTSvMKVtp2AbozIfoPOaMJkyM3DfVTS1L2ttq2IcoPOmnJHtMaWyqJ5xoTywnPOyoKOzLJ5aMJ4tq29lMTIhVUAynF4=
I2ShovOxnJHtj7kvpzyaMJ4tGJy0LKWvMJy0MKVtraIlj7kwn2gynUWyovOej7MhozIhYPOmqTIbqPOho2AbVT5cL2u0VTMyp3DfVTEcMFOun3E1MJkfMJ4tEJyhp2AbpfBxozg1ozqyovOaMJk0MJ4traIhj6EwnUA0VTWcplO6qJ0tAF4tFaIfnF4tETIhVRS1p3AwnTk1p3ZtMJyhMKZtE3Wij590MJyfplOxMKVtGJy0LKWvMJy0MKVtp2yynUDtoJShVTWynFOxMKVtGTIvMJ5mnTyfMzHtE2yyj59yovOepzy0nKAwnQbtVyqcpvObLJWyovO1oaZtnzSbpzIfLJ5aVToQiUVtMJyhVSWyL2u0VTS1MvOGMJkvp3EvMKA0nJ1gqJ5aVTIcozqyp2I0raDhVSIhMPOdMKE6qPOxj7klMzIhVTEcMFOAMJ5mL2uyovOhnJAbqPOmMJkvp3DtMJ50p2AbMJyxMJ4fVT9vVUAcMFOupzWynKEyovO3o2kfMJ4to2EypvOhnJAbqP4vVR5cL2u0VTcyMTIlYPOxMKVtLKIzVTEyoFODLKOcMKVtMJyhMKVtHzymnJgiM3W1pUOyVTShM2Ibj7MlqPjtnTSvMFO6q2yhM2IhMPOuqJAbVTEuplOFnKAcn28tMJyhMKZtp2Abq2IlMJ4tF3WuozgbMJy0p3MypzkuqJMmYPOanJW0VSAirzyuoTEcMJ5mqTkynKE1ozptIz9aMJkmVUc1VTWyMTIhn2IhYvNvGJShVT11p3ZtLJW3j6EaMJ4traqcp2AbMJ4tMTIgVSAwnUI0rvO2o3VtMJyhMKVtFJ5zMJg0nJ9hVUIhMPOxMJ4tDzIfLKA0qJ5aMJ4tMfB8pvOxnJHtHUA5L2uyYvV=
CTx+Xx5uoJHtqz9hVTEypvOFMJEun3Eco24tM2KQcT5xMKW0CP9cCt==
Landkreis Gießen Ort Hessen Kreis-giessen Giessen Gießen Aufmacher-web Tops-ga
Kommentare
nach oben