Landkreis Gießen: Grüne wählen Kerstin Gromes als Landratskandidatin

Alexander Wright vom Kreisvorstand (l.), Behzad Borhani, der Direktkandidat für die Bundestagswahl, und Gerda Weigel-Greilich vom Kreisvorstand (2.v.r.) freuten sich gemeinsam mit Kerstin Gromes über deren einstimmige Wahl als Landratskandidatin. Foto: Böhm

KREIS GIESSEN - Kerstin Gromes ist bei einer Kreismitgliederversammlung am Samstagnachmittag einstimmig als Kandidatin für die Landratswahl am 26. September gewählt worden. Bei dem Treffen an der idyllisch gelegenen Grillhütte am Hellberg in Kleinlinden stimmten alle 52 Mitglieder für die Wieseckerin.

In ihrer Rede stellte die 51-Jährige die Notwendigkeit des Klimaschutzes in den Mittelpunkt. Maßnahmen in den Alltag zu integrieren, "bedeutet aber nicht Verzicht, sondern schlicht Veränderung und in vielerlei Hinsicht sogar Gewinn". Dies zu kommunizieren sei eine entscheidende Aufgabe für grüne Kommunalpolitiker und sie als Landratskandidatin.

Um die grünen Inhalte und Ziele aus dem Koalitionsvertrag mit CDU und Freien Wählern auch prioritär umzusetzen, "braucht es eine Grüne Landrätin". Sie wollen die ökologische Modernisierung des Landkreises voranbringen.

Neben Gromes ist Amtsinhaberin Anita Schneider (SPD) von ihrer Partei formell als Kandidatin gewählt worden. Bei der CDU steht am kommenden Freitag die Wahl von Peter Neidel, dem derzeitigen Gießener Bürgermeister, an. Bewerbungsschluss für die Landratswahl ist am 19. Juli.