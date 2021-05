Landkreis Gießen: Impfungen in Quartieren nur bei vielen Infektionen

Für Sonderimpfungen in Quartieren sieht der Landkreis Gießen derzeit keinen Anlass, weil es keine auffällige Häufung von Infektionsfällen in begrenzten örtlichen Bereichen gebe. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die Stadt Köln hatte mit den Sonderimpfungen in Stadtbezirken mit hohen Inzidenzzahlen bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Mittlerweile sind sie mangels Impfstoff vorerst ausgesetzt. Auch im Landkreis Gießen hat es immer wieder Kommunen mit deutlich höheren Corona-Inzidenzen gegeben, aktuell liegen die Zahlen in Lollar deutlich über denen anderer Kommunen. Doch die Voraussetzungen für eine Impfaktion wie in Köln-Chorweiler seien derzeit im Landkreis Gießen nicht vergleichbar gegeben, teilte Udo Liebich, Leiter des Impfzentrums, auf Anfrage mit.

"Für solche rein quartiersbezogenen Corona-Schutzimpfungen müsste das Gesundheitsamt eine auffällige Häufung von Infektionsfällen in begrenzten örtlichen Bereichen feststellen. Dies war in diesem Ausmaß bei uns bisher nicht der Fall", erklärte er.

Extra-Dosen erforderlich

Die Impfaktion in Chorweiler sei zudem mit Extra-Impfdosen des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt worden. Allein aus dem Impfstoffbestand des Impfzentrums im Landkreis Gießen wäre eine solche Aktion zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchzuführen.

"Im Rahmen der zweimal wöchentlich stattfindenden Stabssitzungen halten wir das Infektionsgeschehen im Landkreis im Blick. Sollten sich Infektionscluster abzeichnen, bei denen sich eine quartiersbezogene Impfmaßnahme empfiehlt, werden wir dies ins Auge fassen. Rahmenplanungen dafür laufen an, damit eine Grundplanung in der Schublade parat liegt", erläuterte Liebich weiter. Dafür müsste das Land aber zusätzlichen Impfstoff liefern.