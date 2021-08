Landkreis Gießen investiert in Luftreinigung an Schulen

Das Fenster zu öffnen und für regelmäßigen Luftaustausch zu sorgen, ist die effektivste Methode. Zusätzlich lässt der Landkreis verschiedene Lüftungsgeräte in Klassenräumen installieren. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Mit zwei Zahlen verdeutlichte Christopher Lipp die Notwendigkeit weiterer Corona-Schutzmaßnahmen an den Schulen im Landkreis Gießen. Laut Robert Koch-Institut lag die Inzidenz bei der Gesamtbevölkerung am Freitag bei 65. Bei den 15- bis 20-Jährigen hingegen bei 114. "Wir wollen größere Ausbrüche nach den Ferien verhindern", erklärte der neue Erste Kreisbeigeordnete bei seiner ersten Pressekonferenz. Bisher habe es nur relativ wenige Ansteckungen in den Klassen gegeben, mehrheitlich fänden diese im privaten und familiären Umfeld statt. Dennoch will der Landkreis als Schulträger auch vorbeugen und setzt dabei neben den AHA-Regeln auf Lüftungsanlagen und mobile Luftreinigungsanlagen im Kampf gegen gefährliche Aerosole.

Unterscheiden müsse man zwischen Lüftungsanlagen für ganze Schulen oder für einzelne Räume und Luftreinigungsgeräten, die es stationär gibt ("so groß wie eine Kühl-Gefrier-Kombi") und auch mobil. Lipp betonte, dass die Luftreinigungsgeräte, die der Landkreis einsetze, nicht mit jenen Modellen im Baumarkt zu vergleichen seien - in Leistung und im Preis.

Drei Kategorien

In den Schulen des Landkreises werden rund 1000 Räume für Unterricht genutzt. Diese wurden klassifiziert. Dabei orientierten sich die Fachleute aus der Kreisverwaltung an den Kategorien des Umweltbundesamtes. In der Stufe 1 sind alle Räume, für die keine Luftreinigungsgeräte erforderlich sind, weil man durch Stoß- und Querlüften oder durch eine raumlufttechnische Anlage für ausreichend Luftaustausch sorgen kann. In diese Stufe fallen fast alle Unterrichtsräume. Für circa 30 Stück gilt Kategorie 2: Die Lüftungsmöglichkeiten sind eingeschränkt, Luftreinigungsgeräte zur Unterstützung sind sinnvoll. Räume der Kategorie 3, die nicht zu belüften sind, werden laut Lipp im Landkreis Gießen nicht zum Unterricht genutzt.

Wichtig: In Räumen mit Luftreinigungsgeräten muss weiterhin regelmäßig das Fenster aufgemacht werden - auch im Winter. Nach dem Überblick über die Raumsituation werden in den nächsten 14 Tagen bis drei Wochen sieben weitere Klassenräume der Kategorie 2 mit einem Abluftventilatorensystem ausgestattet, das effektives Stoßlüften ermöglichen und virenhaltige Aerosole in drei Minuten entfernen soll.

Diese Abluftventilatorensysteme basieren auf Erkenntnissen der Professoren Hans-Martin Seipp und Thomas Steffens von der Technischen Hochschule Mittelhessen. Andreas Vogt, bei der Bauunterhaltung zuständig für Heizung, Lüftung und Sanitär, erklärte die Funktionsweise: Bei nur einem gekippten Fenster wird die Luft durch den Raum gesaugt und an dem am weitesten entfernten Fenster durch den Abluftventilator abgesaugt. Dieser Prozess läuft alle 20 Minuten. Vorstellbar ist es laut Lipp, diese Systeme auch in Räumen der Kategorie 1 einzusetzen. Prioritär soll dies an Grundschulen geschehen, denn für diese Altersklasse gibt es noch keine Impfmöglichkeit.

Für den Landkreis ist das Abluftventilatorensystem auch aus Kostengründen interessant. Eine dezentrale Lüftungsanlage kostet pro Klasse laut Lipp 20 000 Euro, das Modell der THM nur 4000 Euro pro Raum. Deshalb wird die Entwicklung in einem Pilotprojekt getestet.

Zudem hat der Landkreis vier weitere stationäre Luftreinigungsgeräte angeschafft, zusätzlich zu zehn Geräten, die 2020 gekauft wurden. An acht Schulen wurden neun Lüftungsanlagen eingebaut, zusätzlich zehn mobile Geräte gekauft. Lipp nannte eine Gesamtsumme von 618 000 Euro in diesem Bereich, weitere 108 000 Euro seien verplant. Fördergelder von Land und Bund wurden in Anspruch genommen. Für alle geplanten Maßnahmen wird mit einer Summe von rund 2,2 Millionen Euro gerechnet. Hier werden 1,6 Millionen Euro Förderung erwartet.

Mit den verschiedenen Lüftungsgeräten ist es aber nicht getan. Der Erste Kreisbeigeordnete wies darauf hin, dass die Mitarbeiter der Bauunterhaltung in den vergangenen Monaten an zahlreichen Schulen Fenster repariert hätten, sodass die Unterrichtsräume ordentlich belüftet werden können. Zusätzliche Waschbecken und Desinfektionsspender wurden installiert. Lipp nannte Kosten von rund 125 000 Euro.

Neben den sanitären Einrichtungen würden auch Kontaktflächen in den Schulen täglich gereinigt. Allein die Personalkosten für Reinigungs- und Hausmeisterdienste lägen dadurch bei etwa 45 000 Euro monatlich. Seit Ausbruch der Pandemie habe der Landkreis für Spuckschutz und Desinfektionsmittel für die Schulen rund 200 000 Euro ausgegeben.

Lipp informierte auch über die Corona-Präventionswochen, die das Land für die ersten zwei Schulwochen ausgerufen hat. In dieser Zeit sind wöchentlich drei statt zwei Tests für Schüler verpflichtend. Die Ergebnisse werden in einem Heft vermerkt, das auch außerhalb der Schule als Negativnachweis verwendet werden kann. Wer vollständig geimpft oder genesen ist, muss sich nicht testen lassen.

Und wenn einer der Schnelltests positiv ausfällt? Dann muss das Gesundheitsamt informiert und zur Bestätigung ein PCR-Test gemacht werden. Ist auch der positiv, gibt es eine 14-tägige Quarantäne. Wenn ein weiterer PCR-Test nach sieben Tagen negativ ist, geht es zurück in die Schule.

Quarantäne

Die unmittelbaren Sitznachbarn eines Infizierten müssen nach dessen Testergebnis vorsorglich für zwei Tage nach Hause. Das Gesundheitsamt entscheidet nach einer Vielzahl von Faktoren darüber, ob die ganze Klasse in Quarantäne muss. Grundsätzlich wird dann die Klasse 14 Tage lang jeden Tag getestet. Diese Regelung verlängert sich bei jedem weiteren positiven Ergebnis um weitere 14 Tage. Für vollständig Geimpfte und Genesene gibt es keine Quarantäne. Zu den Corona-Präventionswochen gehört auch die Maskenpflicht während des Unterrichts.

Der Erste Kreisbeigeordnete sprach rückblickend von einem "Ausnahmezustand" an den Schulen in den vergangenen eineinhalb Jahren. Die Pandemie habe Schülern und Lehrern viel abverlangt. Er dankte den Lehrkräften für den "unglaublichen Einsatz mit viel Kreativität". Die Kinder und Jugendlichen hätten durch Wechsel- und Distanzunterricht dennoch viel Stoff versäumt, deshalb lobte Lipp die Schulen, die in den Ferien Lerncamps angeboten hatten.